Γουέντι Γουίλιαμς: Απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην σύζυγός της για άρση της κηδεμονίας της
Ο Κέβιν Χάντερ ζητούσε αποζημίωση 250 εκατομμυρίων δολαρίων

Απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην σύζυγος της Γουέντι Γουίλιας με την οποία ζητούσε άρση της κηδεμονίας της. Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο δικαστής άφησε περιθώριο στον Κέβιν Χάντερ να προχωρήσει εκ νέου σε κατάθεση.

Ο Χάντερ είχε καταθέσει αγωγή τον περασμένο Ιούνιο, ζητώντας να «απελευθερωθεί» η πρώην παρουσιάστρια από την κηδεμονία της Σαμπρίνα Μόρισι. Ωστόσο, η ίδια η Γουίλιαμς είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν είχε καμία σχέση με την κίνηση του πρωήν συζύγου της.

Στην απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι ο Κέβιν Χάντερ μπορεί να καταθέσει τροποποιημένη αγωγή, αλλά μόνο επικαλούμενος δικούς του ισχυρισμούς και όχι εκ μέρους της Γουέντι Γουίλιαμς.

Η κηδεμονία ξεκίνησε για την πρώην παρουσιάστρια το 2022, όταν η τράπεζα Wells Fargo πάγωσε τους λογαριασμούς της εξαιτίας «ύποπτης δραστηριότητας».

Στο δικόγραφο ο Χάντερ υποστήριζε ότι εκείνη είχε πέσει θύμα εκμετάλλευσης και ζητούσε αποζημίωση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γουέντι Γουίλιαμς είχε δηλώσει τότε πως η κίνηση του πρώην συζύγου της έμοιαζε με «απελπισμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων».

