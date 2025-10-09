Γουέντι Γουίλιαμς: Απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην σύζυγός της για άρση της κηδεμονίας της
Γουέντι Γουίλιαμς: Απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην σύζυγός της για άρση της κηδεμονίας της
Ο Κέβιν Χάντερ ζητούσε αποζημίωση 250 εκατομμυρίων δολαρίων
Απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην σύζυγος της Γουέντι Γουίλιας με την οποία ζητούσε άρση της κηδεμονίας της. Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο δικαστής άφησε περιθώριο στον Κέβιν Χάντερ να προχωρήσει εκ νέου σε κατάθεση.
Ο Χάντερ είχε καταθέσει αγωγή τον περασμένο Ιούνιο, ζητώντας να «απελευθερωθεί» η πρώην παρουσιάστρια από την κηδεμονία της Σαμπρίνα Μόρισι. Ωστόσο, η ίδια η Γουίλιαμς είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν είχε καμία σχέση με την κίνηση του πρωήν συζύγου της.
Στην απόφασή του, ο δικαστής ανέφερε ότι ο Κέβιν Χάντερ μπορεί να καταθέσει τροποποιημένη αγωγή, αλλά μόνο επικαλούμενος δικούς του ισχυρισμούς και όχι εκ μέρους της Γουέντι Γουίλιαμς.
Η κηδεμονία ξεκίνησε για την πρώην παρουσιάστρια το 2022, όταν η τράπεζα Wells Fargo πάγωσε τους λογαριασμούς της εξαιτίας «ύποπτης δραστηριότητας».
Στο δικόγραφο ο Χάντερ υποστήριζε ότι εκείνη είχε πέσει θύμα εκμετάλλευσης και ζητούσε αποζημίωση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γουέντι Γουίλιαμς είχε δηλώσει τότε πως η κίνηση του πρώην συζύγου της έμοιαζε με «απελπισμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων».
#EXCLUSIVE 🚨 Wendy Williams' ex-husband's lawsuit over guardianship is thrown out of court. https://t.co/EGlj6lICa0 pic.twitter.com/xhVuL0aW3F— TMZ (@TMZ) October 9, 2025
