Η πρώην πορνοστάρ Τζένα Τζέιμσον καλεί τον κόσμο να στραφεί στον Χριστό: «Ανοίξτε τη Βίβλο, δεν θα το μετανιώσετε»
Η 51χρονη βαπτίστηκε πρόσφατα και δηλώνει περήφανη για τη στροφή της στη θρησκεία
Η Τζένα Τζέιμσον, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στη βιομηχανία των ερωτικών ταινιών, μίλησε για τη νέα της ζωή και τη στροφή της στη θρησκεία. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η 51χρονη είπε ότι βαπτίστηκε και ξεκινά μια πορεία αφιερωμένη στον Χριστό, γράφοντας στη λεζάντα: «Ύστερα από δεκαετίες που ήμουν γνωστή για το σώμα μου και για την αμαρτία, βαπτίστηκα και βοηθώ κι άλλους να βρουν τον Ιησού».
Στο βίντεο, η Τζέιμσον κοιτά την κάμερα και λέει τη φράση «changing sides» («αλλάζω πλευρά»), ενώ στη λεζάντα συμπληρώνει: «Ανοίξτε τη Βίβλο, δεν θα το μετανιώσετε». Μιλώντας στη New York Post, εξήγησε ότι νιώθει περήφανη για τη μεταστροφή της: «Είμαι δυνατή και περήφανη για τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό. Το να εκφράζω δημόσια την αγάπη μου γι’ Αυτόν δείχνει σε πολλούς ανθρώπους ότι δεν είναι αδύνατο να λυτρωθούν».
Δείτε το βίντεο
Οι διαδικτυακοί ακόλουθοί της έσπευσαν να τη στηρίξουν. «Μπράβο σου! Συνέχισε να μοιράζεσαι την αγάπη του Θεού», της έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Καλωσόρισες στη νικηφόρα πλευρά. Ομάδα Ιησούς για πάντα».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζέιμσον μιλά για την πίστη της. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αναρτήσει μία φωτογραφία της από τα 18 της χρόνια και μία σημερινή, γράφοντας: «Έχω περάσει πολλά, αλλά είμαι ευγνώμων. Ξαναβρήκα την πίστη μου και νιώθω ειρήνη. Η πίστη μου στον Ύψιστο, μου έδωσε μια δύναμη που δεν ήξερα ότι έχω».
Η Τζέιμσον, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Τζένιφερ Μαρί Μασόλι, ξεκίνησε ως πορνοστάρ τη δεκαετία του 1990 και αποσύρθηκε το 2008. Τα τελευταία χρόνια έχει δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της και στη νέα της ζωή, αφήνοντας πίσω το παρελθόν της.
