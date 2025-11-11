Κρις Τζένερ στην εγγονή της: Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις γεμίζει την καρδιά μου περηφάνια και ευτυχία
Η διάσημη τηλεπερσόνα ευχήθηκε και δημόσια στην κόρη του γιου της για τα ένατα γενέθλιά της
Με μια ανάρτηση στα social media ευχήθηκε η Κρις Τζένερ στην εγγονή της, Ντριμ, για τα ένατα γενέθλιά της.
Η 70χρονη τηλεπερόσνα μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες με την κόρη του γιου της, Ρομπ Καρντάσιαν, και εξέφρασε την αγάπη της, αλλά και την περηφάνια της για τον χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει.
Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στην εγγονή της, η Κρις Τζένερ έγραψε: «Χρόνια πολλά στην πολύτιμη εγγονή μου, Ντριμ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι πια εννιά! Είσαι ένα τόσο λαμπερό φως στις ζωές όλων μας, γεμάτη αγάπη, γέλιο, χαρά, απίστευτη ενέργεια και μια τεράστια προσωπικότητα. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι το πιο αστείο, έξυπνο, δημιουργικό και ταλαντούχο κοριτσάκι, γεμίζει την καρδιά μου με υπερηφάνεια και ευτυχία. Είσαι η καλύτερη κόρη, εγγονή, ανιψιά, αδερφή και ξαδέρφη, και όλοι σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε περισσότερο απ’ ό,τι μπορούν να πουν οι λέξεις. Να έχεις την πιο υπέροχη μέρα, κορίτσι μου».
