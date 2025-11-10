Ο Ράιαν Ρέινολντς θα πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της ταινίας «Thunderbolt & Lightfoot»
Ο διάσημος ηθοποιός θα αναλάβει επίσης χρέη παραγωγού, ενώ θα συμμετάσχει και στη συγγραφή του σεναρίου
Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Amazon MGM θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή ενός ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν οι Κλιντ Ίστγουντ και Τζεφ Μπρίτζες.
Ο Καναδός ηθοποιός αναμένεται όχι μόνο να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Maximum Effort. Επίσης, θα συνεργαστεί στο σενάριο με τους Ένζο Μιλέτι και Σκοτ Γουίλσον, το δίδυμο που είναι ευρέως γνωστό για τη δουλειά του στην τέταρτη σεζόν της αστυνομικής κωμικής σειράς «Fargo».
Στο «Thunderbolt & Lightfoot» ο Κλιντ Ίστγουντ υποδύεται έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος έχει μεταμφιεστεί σε ιεροκήρυκα και τρέπεται σε φυγή από την παλιά συμμορία του, η οποία πιστεύει ότι τους πρόδωσε. Όταν συναντά τον Lightfoot, έναν μικροαπατεώνα του δρόμου, οι δύο άνδρες καταστρώνουν ένα σχέδιο να συνεργαστούν με την παλιά συμμορία για μία νέα ληστεία τράπεζας. Φυσικά, τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχαν σχεδιάσει.
Η ταινία αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Τσιμίνο, ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το δράμα «The Deer Hunter» (1978). Επίσης, είχε αναλάβει και το σενάριο της ταινίας. Για την ερμηνεία του, ο Μπρίτζες έλαβε μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.
Ryan Reynolds and Amazon MGM have teamed up to develop a remake of Thunderbolt & Lightfoot, a 1974 action comedy that starred Clint Eastwood and Jeff Bridges. https://t.co/ARJqOIp7bg— The Hollywood Reporter (@THR) November 8, 2025
