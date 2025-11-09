Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες

Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω ανάρτησης στο Instagram. Ποζάροντας μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και κρατώντας την φουσκωμένη κοιλιά της, η παρουσιάστρια γράφει πως έρχεται ένα μικρό θαύμα.
«Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», γράφει η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram και συνοδεύει την ανάρτησή της από emoji με μωρό και μπιμπερό.
Στις φωτογραφίες η παρουσιάστρια ποζάρει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
