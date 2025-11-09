«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου



«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα είσαι εδώ και τρέχεις έναν Μαραθώνιο»

«Το 2013, ένας φίλος μου ο Θανάσης, ποδηλάτης, μου είπε “πάμε να τρέξουμε τοντης Αθήνας”. Και με άνεση και ευκολία απαντάω “ναι ρε, πάμε” χωρίς να ξέρω την δυσκολία, καμία επαφή. Και έτσι έγινε. Μπήκαμε στον αγώνα, ήθελα να τερματίσω, είχα βάλει στόχο. Σε όλη την πορεία μετά από αυτό θυμάμαι ότι έλεγα μεστα μάτια “". Και αυτό μου έδινε δύναμη να πάω παρακάτω. Όταν τερμάτισα ήταν τόσο έντονο το συναίσθημα που είπα στον εαυτό μου “” και είπα θα το κάνω και του χρόνου», αποκάλυψε.«Το είχα πάει ζεστά, είχα βρει κάτι καινούργιο το οποίο το υποτιμούσα, έβλεπα να τρέχει έναν στο δρόμο και έλεγα “αυτός είναι τρελός, είναι χαζός”.Εγώ δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ασχοληθώ με το τρέξιμο, ότι θα με κάνει να νιώσω τόσο ωραία, ότι θα με σώσει στην ουσία. Ποτέ να μην λέμε ποτέ για τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αυτό στη ζωή που θα βρεις να ασχοληθείς και θα σε γεμίζει», ανέφερε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.