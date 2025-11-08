Σία Κοσιώνη: Είχα πολύ άγχος, ήταν κάτι δύσκολο για μένα, είπε μετά το θεατρικό της ντεμπούτο
Σία Κοσιώνη: Είχα πολύ άγχος, ήταν κάτι δύσκολο για μένα, είπε μετά το θεατρικό της ντεμπούτο
Δεν το είχα ξανακάνει, οπότε συναισθηματικά είχα ανάγκη να ήταν οι δικοί μου άνθρωποι εδώ, πρόσθεσε
Η Σία Κοσιώνη έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο» που ανέβηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, από τη θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ. Τα έσοδα από την παράσταση θα διατεθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας.
Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέλαβε να υποδυθεί τον... εαυτό της στη σκηνή, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά για την ερμηνεία της. Μετά την παράσταση, η Σία Κοσιώνη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αποκαλύπτοντας ότι είχε άγχος για την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, αλλά όταν βρέθηκε στη σκηνή, ένιωσε εξαιρετικά άνετα.
Δείτε το βίντεο
Σε σχόλιο που έλαβε για τις υποκριτικές της ικανότητες, δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, ίσως επειδή είχατε πολύ χαμηλές προσδοκίες». Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ μίλησε για την εμπειρία της, λέγοντας: «Είχα άγχος όλη μέρα, αλλά όταν βγήκα στον αέρα… από συνήθεια το είπα… στη σκηνή ένιωθα πάρα πολύ καλά. Το είχα διαβάσει τόσες φορές που δεν γινόταν να κάνω λάθος».
Στη συνέχεια, ανέφερε πως όταν της προτάθηκε ο ρόλος από τον κύριο Λεμπέση, σκέφτηκε ότι ήταν «τρελός» που την ήθελε για την παράσταση. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία του χιούμορ και πώς αυτό είναι μια πράξη αντίστασης και μέσο επιβίωσης. «Όταν μου το πρότεινε ο κ. Λεμπέσης σκέφτηκα ότι είναι τρελός και επιμένω δηλαδή. Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης και ένα μέσο επιβίωσης», είπε.
Τέλος, η δημοσιογράφος δήλωσε ότι ένιωθε συναισθηματικά την ανάγκη να έχουν οι δικοί της άνθρωποι στην αίθουσα, καθώς αυτό ήταν κάτι που δεν είχε ξανακάνει και το οποίο την έκανε να νιώσει ανασφάλεια και φόβο. «Χαίρομαι πολύ που ήταν όλοι εδώ, για μένα ήταν κάτι δύσκολο, επειδή δεν το είχα ξανακάνει οπότε συναισθηματικά είχα ανάγκη να ήταν οι δικοί μου άνθρωποι εδώ», σημείωσε κλείνοντας.
Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέλαβε να υποδυθεί τον... εαυτό της στη σκηνή, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά για την ερμηνεία της. Μετά την παράσταση, η Σία Κοσιώνη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αποκαλύπτοντας ότι είχε άγχος για την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, αλλά όταν βρέθηκε στη σκηνή, ένιωσε εξαιρετικά άνετα.
Δείτε το βίντεο
Σε σχόλιο που έλαβε για τις υποκριτικές της ικανότητες, δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, ίσως επειδή είχατε πολύ χαμηλές προσδοκίες». Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ μίλησε για την εμπειρία της, λέγοντας: «Είχα άγχος όλη μέρα, αλλά όταν βγήκα στον αέρα… από συνήθεια το είπα… στη σκηνή ένιωθα πάρα πολύ καλά. Το είχα διαβάσει τόσες φορές που δεν γινόταν να κάνω λάθος».
Στη συνέχεια, ανέφερε πως όταν της προτάθηκε ο ρόλος από τον κύριο Λεμπέση, σκέφτηκε ότι ήταν «τρελός» που την ήθελε για την παράσταση. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία του χιούμορ και πώς αυτό είναι μια πράξη αντίστασης και μέσο επιβίωσης. «Όταν μου το πρότεινε ο κ. Λεμπέσης σκέφτηκα ότι είναι τρελός και επιμένω δηλαδή. Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης και ένα μέσο επιβίωσης», είπε.
Τέλος, η δημοσιογράφος δήλωσε ότι ένιωθε συναισθηματικά την ανάγκη να έχουν οι δικοί της άνθρωποι στην αίθουσα, καθώς αυτό ήταν κάτι που δεν είχε ξανακάνει και το οποίο την έκανε να νιώσει ανασφάλεια και φόβο. «Χαίρομαι πολύ που ήταν όλοι εδώ, για μένα ήταν κάτι δύσκολο, επειδή δεν το είχα ξανακάνει οπότε συναισθηματικά είχα ανάγκη να ήταν οι δικοί μου άνθρωποι εδώ», σημείωσε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα