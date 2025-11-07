Βίντεο: Άγρια παρενόχληση στη Halsey ενώ τραγουδούσε στη σκηνή - Δείτε τι έκανε θαυμάστριά της
Βίντεο: Άγρια παρενόχληση στη Halsey ενώ τραγουδούσε στη σκηνή - Δείτε τι έκανε θαυμάστριά της
Η νεαρή γυναίκα της τραβούσε τις ζαρτιέρες, ενώ την παρενοχλούσε
Άγρια παρενόχληση βίωσε πάνω στη σκηνή η Halsey. Ενώ τραγουδούσε, η καλλιτέχνιδα δέχτηκε ένα άσεμνο άγγιγμα στον μηρό της από θαυμάστριά της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο και δημοσιεύτηκε στα social media.
Σε κλιπ που έχει αναρτηθεί στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά, κρατιέται από τις ζαρτιέρες της και προσπαθεί να αγγίξει τους γλουτούς της.
Τη στιγμή που το χέρι της ανεβαίνει, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας το απομακρύνει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με θαυμαστές της Halsey να υποστηρίζουν πως πρόκειται για «ξεκάθαρη παρενόχληση» και να τονίζουν πως οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
Κάποιοι μάλιστα, ανακάλυψαν το κορίτσι από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας και φρόντισαν να δημοσιεύσουν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά της.
I can’t even believe i have to say this. Respect Halsey and DO NOT touch her or anyone like this without their consent. You people are unbelievable.#BackToBadlandspic.twitter.com/eIJKB1pzU2— halsey archive (@haIseylq) November 6, 2025
This is why was sexually harassing and touching Halsey. Claims they were “keeping her up” while security was trying to claw her off of h.— grave ⛰︎ going back2badlands (@hexqlila) November 6, 2025
When confronted they simply did reacts in the gc and then left after everyone called them out on their behavior. 0 accountability! https://t.co/qPs8xFk3Bu pic.twitter.com/GEQZdLM16s
