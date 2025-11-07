Βίντεο: Άγρια παρενόχληση στη Halsey ενώ τραγουδούσε στη σκηνή - Δείτε τι έκανε θαυμάστριά της
GALA
Η νεαρή γυναίκα της τραβούσε τις ζαρτιέρες, ενώ την παρενοχλούσε

Πέννυ Λουπάκη
Άγρια παρενόχληση βίωσε πάνω στη σκηνή η Halsey. Ενώ τραγουδούσε, η καλλιτέχνιδα δέχτηκε ένα άσεμνο άγγιγμα στον μηρό της από θαυμάστριά της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενο και δημοσιεύτηκε στα social media.

Σε κλιπ που έχει αναρτηθεί στο Twitter, η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά, ενώ ένα νεαρό κορίτσι αγγίζει το πόδι της όλο και πιο ψηλά, κρατιέται από τις ζαρτιέρες της και προσπαθεί να αγγίξει τους γλουτούς της.

Τη στιγμή που το χέρι της ανεβαίνει, ο φρουρός ασφαλείας της τραγουδίστριας το απομακρύνει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με θαυμαστές της Halsey να υποστηρίζουν πως πρόκειται για «ξεκάθαρη παρενόχληση» και να τονίζουν πως οι καλλιτέχνες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Κάποιοι μάλιστα, ανακάλυψαν το κορίτσι από φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο από την ημέρα της συναυλίας και φρόντισαν να δημοσιεύσουν τον λογαριασμό της, επικρίνοντας παράλληλα τη συμπεριφορά της.



