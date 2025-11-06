Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το teaser για τη βιογραφική ταινία του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του
Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το teaser για τη βιογραφική ταινία του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του
Το Michael εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά της ποπ
Στη δημοσιότητα δόθηκε το teaser της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον. Τον βασιλιά της ποπ υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον. Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Αντουάν Φουκουά, ενώ το σενάριο του «Michael» υπογράφει ο Τζον Λόγκαν.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το Michael εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά της ποπ, προσφέροντας μια οικεία ματιά στη ζωή και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που έχει γνωρίσει ο κόσμος».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τη Λιβ Σάιμον στον ρόλο της Γκλάντις Νάιτ, τον Κέβιν Σίνικ ως Ντικ Κλαρκ, τον Κέιλιν Ντάρελ Τζόουνς ως τον πρώην σωματοφύλακα και έπειτα έμπιστο φίλο του Τζάκσον, Μπιλ Μπρέι, και τον Κέντρικ Σάμσον ως τον Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος γνώρισε τον Τζάκσον όταν ήταν μόλις 12 ετών.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το Michael εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά της ποπ, προσφέροντας μια οικεία ματιά στη ζωή και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που έχει γνωρίσει ο κόσμος».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τη Λιβ Σάιμον στον ρόλο της Γκλάντις Νάιτ, τον Κέβιν Σίνικ ως Ντικ Κλαρκ, τον Κέιλιν Ντάρελ Τζόουνς ως τον πρώην σωματοφύλακα και έπειτα έμπιστο φίλο του Τζάκσον, Μπιλ Μπρέι, και τον Κέντρικ Σάμσον ως τον Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος γνώρισε τον Τζάκσον όταν ήταν μόλις 12 ετών.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα