Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το teaser για τη βιογραφική ταινία του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του
GALA
Μάικλ Τζάκσον Ταινία Teaser

Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το teaser για τη βιογραφική ταινία του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του

Το Michael εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά της ποπ

Μάικλ Τζάκσον: Κυκλοφόρησε το teaser για τη βιογραφική ταινία του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη δημοσιότητα δόθηκε το teaser της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον. Τον βασιλιά της ποπ υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον. Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Αντουάν Φουκουά, ενώ το σενάριο  του «Michael» υπογράφει ο Τζον Λόγκαν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Το Michael εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του βασιλιά της ποπ, προσφέροντας μια οικεία ματιά στη ζωή και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που έχει γνωρίσει ο κόσμος».

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Michael (2026) Official Teaser - Jaafar Jackson
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τη Λιβ Σάιμον στον ρόλο της Γκλάντις Νάιτ, τον Κέβιν Σίνικ ως Ντικ Κλαρκ, τον Κέιλιν Ντάρελ Τζόουνς ως τον πρώην σωματοφύλακα και έπειτα έμπιστο φίλο του Τζάκσον, Μπιλ Μπρέι, και τον Κέντρικ Σάμσον ως τον Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος γνώρισε τον Τζάκσον όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ

Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης