Viral ο φόρος τιμής στον Μάικλ Τζάκσον στην παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη - Εντυπωσίασε και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Viral ο φόρος τιμής στον Μάικλ Τζάκσον στην παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη - Εντυπωσίασε και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Περίπου 100 χορευτές ντυμένοι ως ζόμπι εκτέλεσαν την χορογραφία από το διάσημο τραγούδι σε μια στιγμή που περίμεναν αρκετοί καθώς είναι μια παράδοση που κρατά χρόνια

Viral ο φόρος τιμής στον Μάικλ Τζάκσον στην παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη - Εντυπωσίασε και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν το βράδυ της Παρασκευής στην 52η παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη.

Αν και βασικό θέμα της παρέλασης ήταν η παροχή τροφής στους πεινασμένους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου», την παράσταση έκλεψε ο χορός στους ρυθμούς του Thriller του Μάικλ Τζάκσον.



Περίπου 100 χορευτές ντυμένοι ως ζόμπι εκτέλεσαν την χορογραφία από το διάσημο τραγούδι σε μια στιγμή που περίμεναν αρκετοί καθώς είναι μια παράδοση που κρατά χρόνια.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην ομάδα Thriller NYC, που ιδρύθηκε το 2004 επιλέγοντας με οντισιόν τον επικεφαλής της χορογραφίας.




Οι εικόνες αυτές εντυπωσίασαν και τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έγραψε τη λέξη «εντυπωσιακό» στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ενώ ήταν σε εξέλιξη το πρώτο δείπνο που παρέθεσε στη χώρα μας το βράδυ του Σαββάτου.


