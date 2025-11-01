Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Viral ο φόρος τιμής στον Μάικλ Τζάκσον στην παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη - Εντυπωσίασε και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Περίπου 100 χορευτές ντυμένοι ως ζόμπι εκτέλεσαν την χορογραφία από το διάσημο τραγούδι σε μια στιγμή που περίμεναν αρκετοί καθώς είναι μια παράδοση που κρατά χρόνια
Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν το βράδυ της Παρασκευής στην 52η παρέλαση για το Halloween στη Νέα Υόρκη.
Αν και βασικό θέμα της παρέλασης ήταν η παροχή τροφής στους πεινασμένους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου», την παράσταση έκλεψε ο χορός στους ρυθμούς του Thriller του Μάικλ Τζάκσον.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην ομάδα Thriller NYC, που ιδρύθηκε το 2004 επιλέγοντας με οντισιόν τον επικεφαλής της χορογραφίας.
Οι εικόνες αυτές εντυπωσίασαν και τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έγραψε τη λέξη «εντυπωσιακό» στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ενώ ήταν σε εξέλιξη το πρώτο δείπνο που παρέθεσε στη χώρα μας το βράδυ του Σαββάτου.
Thriller 2025 🧟♂️🧟♀️— New York City Kopp (@NYCkopp) November 1, 2025
New York City Halloween Parade 🎃 pic.twitter.com/hLgwOsOqWF
The West Village Halloween Parade in New York pays tribute to Michael Jackson’s "Thriller" (2023) pic.twitter.com/OKETq5B24h— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) November 1, 2025
Halloween parade in New York. pic.twitter.com/j2K8sgZBFe— The Figen (@TheFigen_) November 1, 2025
Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, βίντεο και φωτογραφίες
Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα: «Φανούρη σε εκτελέσανε» φωνάζει η αδερφή του ενός θύματος - Δείτε βίντεο
Αυτή την ώρα τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο - Live η εντυπωσιακή τελετή
