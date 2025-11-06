Κιμ Καρντάσιαν: Το backstage της γυμνής φωτογράφισης για εξώφυλλο περιοδικού - Δείτε φωτογραφίες
Κιμ Καρντάσιαν: Το backstage της γυμνής φωτογράφισης για εξώφυλλο περιοδικού - Δείτε φωτογραφίες

Η Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε τη... θερμοκρασία για τους followers της

Ανέβασε το «θερμόμετρο» για τους followers της η Κιμ Καρντάσιαν δημοσιεύοντας το backstage της γυμνής φωτογράφισης για το εξώφυλλο του περιοδικού Re Edition.

H 45χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από τολμηρές φωτογραφίες, στις οποίες φοράει μόνο body paint για το εξώφυλλο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε και με κοστούμια με ρίγες που θύμιζαν την ατμόσφαιρα των γκάνγκστερ της δεκαετίας του 1920, και «ντυμένη» μόνο με body paint αφήνοντας το γυμνό στήθο της να κλέβει την παράσταση

Η ίδια στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ απέδωσε τα εύσημα: «BTS του περιοδικού Re-Edition. Δημιουργία, σκηνοθεσία και στυλ από @illjahjah».



