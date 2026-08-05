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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν τη φανέλα του Παντελίδη πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο γήπεδο με γύψο στο πόδι ο μεγάλος άτυχος
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κράτησαν τη φανέλα του Παντελίδη πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο γήπεδο με γύψο στο πόδι ο μεγάλος άτυχος
Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρά σε φιλικό με την Athens Kallithea και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 μήνες
Δεν ξέχασαν τον Παύλο Παντελίδη οι συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό.
Πριν από τη σέντρα του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League οι παίκτες του ΠΑΟ έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία κρατώντας την φανέλα του νεαρού άσου ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 μήνες.
Θυμίζουμε ο Έλληνας εξτρέμ υπέστη συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου σε φιλικό με την Athens Kallithea και χειρουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Ο Παύλος Παντελίδης πάντως ήταν σε μπουθ στο ΟΑΚΑ με γύψο στο πόδι.
Πριν από τη σέντρα του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League οι παίκτες του ΠΑΟ έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία κρατώντας την φανέλα του νεαρού άσου ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 μήνες.
Θυμίζουμε ο Έλληνας εξτρέμ υπέστη συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου σε φιλικό με την Athens Kallithea και χειρουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Ο Παύλος Παντελίδης πάντως ήταν σε μπουθ στο ΟΑΚΑ με γύψο στο πόδι.
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