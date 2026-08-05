Συγκινητικό βίντεο: Τα άλογα που έφυγαν τρομαγμένα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική, πίνουν νερό από το χέρι πυροσβεστών
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αττική Μεγάρα Άλογα Φωτιά

Συγκινητικό βίντεο: Τα άλογα που έφυγαν τρομαγμένα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική, πίνουν νερό από το χέρι πυροσβεστών

Φαίνονται ότι είναι καλά στην υγεία τους

Συγκινητικό βίντεο: Τα άλογα που έφυγαν τρομαγμένα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική, πίνουν νερό από το χέρι πυροσβεστών
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Η εικόνα είναι μια από αυτές που θα μας μείνουν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, στο Κανδήλι, στο πεδίο βολής κοντά στα Μέγαρα.

Τρία άλογα καλπάζουν τρομαγμένα προς ένα ασφαλές σημείο ενώ πίσω τους πλησιάζουν οι φλόγες.



Το πλάνο, από προχθές Δευτέρα, προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για την τύχη των ζώων.

Φαίνεται όμως ότι και τα τρία είναι καλά στην υγεία τους, αν και ταλαιπωρημένα.

@zoososgr

Τα τρία άλογα που κατέγραψε ο οπερατέρ του ΣΚΑΪ να τρέχουν στις 3 Αυγούστου για να γλυτώσουν από το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Κανδήλι Αττικής κοντά το πεδίο βολής είναι τελικά ζωντανά και αναζητούν νερό. Το βίντεο που δημοσίευσε στο facebook ο πυροσβέστης δείχνει την προσπάθεια των συναδέλφων του να δώσουν στα ζώα να πιούν νερό αν και δεν έχουν μαζί τους κανένα δοχείο. Περισσότερα εδώ: https://tinyurl.com/36v2tp7y φωτιά fires Greece horses

♬ πρωτότυπος ήχος - zoososgr - zoososgr
Πυροσβέστης δημοσίευσε μάλιστα βίντεο με την προσπάθεια των συναδέλφων του να δώσουν στα ζώα νερό αν και δεν είχαν μαζί τους κανένα κατάλληλο δοχείο. Τους έδωσαν τελικά μια μικρή ποσότητα, που είναι πολύ λιγότερη από αυτή που χρειάζονται καθημερινά.
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