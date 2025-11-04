Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Γυμνή για εξώφυλλο περιοδικού η Κιμ Καρντάσιαν - Δείτε φωτογραφίες
Γυμνή για εξώφυλλο περιοδικού η Κιμ Καρντάσιαν - Δείτε φωτογραφίες
Η τηλεπερσόνα φόρεσε «ρούχα» μόνο από body paint για το περιοδικό Re-Edition
Μια άκρως αποκαλυπτική φωτογράφιση για τις ανάγκες του περιοδικού Re-Edition έκανε η Κιμ Καρντάσιαν.
Όπως φαίνεται από τα εξώφυλλα που δημοσίευσε στο Instagram το περιοδικό, η τηλεπερσόνα πόζαρε γυμνή στον φωτογραφικό φακό «φορώντας» μόνο body paint.
Πίσω από το αποκαλυπτικό λουκ βρίσκεται η Αθένα Πάγκιντον η οποία χρησιμοποίησε το body painting για να μιμηθεί ένα ζευγάρι τζιν, ένα πουκάμισο με βολάν μπροστά και ένα σακάκι από τον οίκο Gucci
Σε μια δεύτερη φωτογραφία η Καρντάσιαν έχει βάψει το πάνω μέρος του κορμιού της προκειμένου να θυμίζει ανδρικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανοιχτού λευκού πουκάμισου με κουμπιά, μιας χαλαρής γραβάτας και ενός καφέ σακακιού.
«Μια γιορτή για όλα (και όλους) όσους αγαπάμε» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών το περιοδικό.
