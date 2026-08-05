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Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα μπεκ στο ΟΑΚΑ και έκαναν μούσκεμα τον Νίνη, βίντεο
Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα μπεκ στο ΟΑΚΑ και έκαναν μούσκεμα τον Νίνη, βίντεο
Μαζί με τον παλαίμαχο άσο βράχηκε και η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Έλενα Παπαδόπουλου
Απρόοπτο με τον Σωτήρη Νίνη στο ΟΑΚΑ.
Ο άλλοτε αστέρας του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο στάδιο όχι για να παίξει μπάλα αλλά για να σχολιάσει για τον ΣΚΑΪ το παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League.
Πριν από τη σέντρα και ενώ έκανε δηλώσεις στην Έλενα Παπαδοπούλου άνοιξαν τα μπεκ και έκαναν μούσκεμα τόσο τον παλαίμαχο άσο όσο και την ρεπόρτερ.
Πάντως το πήραν... ψύχραιμα.
Ο άλλοτε αστέρας του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο στάδιο όχι για να παίξει μπάλα αλλά για να σχολιάσει για τον ΣΚΑΪ το παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League.
Πριν από τη σέντρα και ενώ έκανε δηλώσεις στην Έλενα Παπαδοπούλου άνοιξαν τα μπεκ και έκαναν μούσκεμα τόσο τον παλαίμαχο άσο όσο και την ρεπόρτερ.
Πάντως το πήραν... ψύχραιμα.
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