Ο Πεζεσκιάν παραδέχεται ότι η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τώρα πολύ δύσκολη»
Ο Πεζεσκιάν παραδέχεται ότι η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τώρα πολύ δύσκολη»
Ο πρόεδρος του Ιράν υπογράμμισε πως «η παρουσία του αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης για εμάς, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία»
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε σε σημερινή του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τώρα πολύ δύσκολη».
Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε πως «η παρουσία του αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης για εμάς, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία».
Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε πως «η παρουσία του αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης για εμάς, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε τη διαδικασία».
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Communicating with Mojtaba Khamenei is very difficult now, but his presence is a significant source of strength for us, allowing us to maintain the process.
In the events they initiated, regarding the message he gave stating that while he… pic.twitter.com/sbDaZW2lKw
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