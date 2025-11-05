Ρις Γουίδερσπουν για Ντάιαν Λαντ: Ήταν η άλλη μου μητέρα
Ρις Γουίδερσπουν για Ντάιαν Λαντ: Ήταν η άλλη μου μητέρα

Η σταρ του Χόλιγουντ αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση την υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό και μητέρα της Λόρα Ντερν

Την «άλλη της μητέρα», όπως χαρακτήρισε την Ντάιαν Λαντ, θέλησε να αποχαιρετήσει η Ρις Γουίδερσπουν με μια ανάρτηση στο Instagram. Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Η σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τη Λαντ ως μια γυναίκα γεμάτη φως και δημιουργικότητα που δεν στέρευε από ιδέες και αποτέλεσε έμπνευση για εκείνη, ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα της ηθοποιού και κοινές φωτογραφίες τους. 

Θέλοντας να πει το δικό της «αντίο» στην Ντάιαν Λαντ, η Ρις Γουίδερσπουν έγραψε στη δημοσίευσή της: «Τι όμορφο πνεύμα, γεμάτο φως, παιδική δημιουργικότητα και ατελείωτες ιδέες. Μια παραμυθού γεννημένη στο Μισισίπι, η χρυσή σου φωνή έκανε κάθε μικρή στιγμή να μοιάζει με όνειρο που θυμόμαστε. Ήσουν η έμπνευσή μου και η ''άλλη μου μητέρα''. Είθε όλοι οι άγγελοί σου να σε υποδεχθούν στο σπίτι, σε έναν τόπο γεμάτο αγάπη και φως. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

