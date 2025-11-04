Μπρους Ντερν για Ντάιαν Λαντ: Υπήρξε υπέροχη μητέρα για την απίθανη, χαρισματική κόρη μας
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στα 89 της χρόνια, με την κόρη της, Λόρα Ντερν, να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της
Την πρώην σύζυγό του, Ντάιαν Λαντ, που έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τίμησε μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Μπρους Ντερν. Οι δύο υποψήφιοι για Όσκαρ ηθοποιοί υπήρξαν παντρεμένοι από το 1960 έως το 1969 και απέκτησαν μαζί μια κόρη, τη Λόρα Ντερν.
«Η Ντάιαν ήταν μια συγκλονιστική ηθοποιός», δήλωσε αρχικά ο Ντερν στο People, προσθέτοντας ότι η αείμνηστη ηθοποιός ήταν «ένα “κρυμμένο διαμάντι” μέχρι που συνάντησε τον Ντέιβιντ Λιντς». «Όταν την επέλεξε για τον ρόλο της μητέρας της Λόρα στην ''Ατίθαση Καρδιά'', ένιωσα ότι τότε ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά τη μεγαλείο της», τόνισε.
Η Ντάιαν Λαντ συμπρωταγωνίστησε με την κόρη της στην ταινία του σπουδαίου σκηνοθέτη το 1990, στην οποία υποδύθηκαν ένα προβληματικό δίδυμο μάνας-κόρης. Συμπρωταγωνίστησαν σε ακόμη ένα πρότζεκτ του Λιντς, το πειραματικό «Inland Empire», καθώς και στο «Rambling Rose».
Η Λαντ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τις ερμηνείες της στα φιλμ «Η Αλίκη δεν μένει πια εδώ», «Ατίθαση Καρδιά» και «Rambling Rose».
«Ήταν ανεκτίμητη ως επί δεκαετίες μέλος του διοικητικού συμβουλίου του [SAG-AFTRA], προσφέροντας την οπτική μιας αληθινής ηθοποιού», συνέχισε ο Ντέρνερ. «Έζησε μια καλή ζωή. Έβλεπε τα πράγματα όπως ήταν. Ήταν εξαιρετική συμπρωταγωνίστρια για τους συναδέλφους της. Ήταν αστεία, έξυπνη, γοητευτική».
Ο 89χρονος ηθοποιός ολοκλήρωσε τη δήλωσή του αναφερόμενος στον ρόλο της Λαντ ως μητέρα. «Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι υπήρξε υπέροχη μητέρα για την απίθανη, χαρισματική κόρη μας. Και γι’ αυτό θα της είμαι για πάντα ευγνώμων», ολοκλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Bruce Dern Pays Tribute to 'Funny, Clever, Gracious' Ex-Wife Diane Ladd After Her Death at 89: 'She Lived a Good Life' https://t.co/wjzyasHB21— People (@people) November 4, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
