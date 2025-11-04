Διονυσία Γεωργιάδου για τον Πάνο Νάτση: Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκέφτομαι
Μετά από τέσσερα χρόνια το έχω αποδεχτεί, πρόσθεσε για την απώλειά του
Μπορεί να έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση, όμως ο πόνος της απώλειάς του παραμένει έντονος για τη Διονυσία Γεωργιάδου. Η σύντροφος του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή, εξέφρασε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε σε εκείνον και στην επιστροφή της σειράς «Σέρρες» με νέο πρωταγωνιστή.
Η ηθοποιός σχολίασε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την επιλογή του Γιώργου Ζυγούρη να αναλάβει τον ρόλο που είχε ο αδικοχαμένος Πάνος Νάτσης, εξηγώντας ότι παρότι η αλλαγή ήταν δύσκολη, ένιωσε πως έγινε με τον πιο σωστό τρόπο. «Ανυπομονώ να δω τις Σέρρες, γνώρισα τον Γιώργο Ζυγούρη, μου έδωσε την αίσθηση ενός ανθρώπου με ενσυναίσθηση. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη επιλογή. Έπρεπε να αρχίσουν να φαίνονται και να προβάλλονται μερικά πράγματα και να είμαι εντάξει με αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, μίλησε για το πώς διαχειρίζεται την απώλεια του Πάνου Νάτση, που παραμένει καθημερινή σκέψη της. «Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκέφτομαι την απώλεια του Πάνου Νάτση, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια το έχω αποδεχτεί», τόνισε.
Στη συνέχεια, η Διονυσία Γεωργιάδου αποκάλυψε επίσης ότι η παρουσία της στην επίσημη προβολή της σειράς είχε έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό λόγο. «Στην παρουσίαση της σειράς πήγα για τον Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί θέλω να τον στηρίξω σε όλα και του αξίζει. Όταν μου μίλησε ο Γιώργος Ζυγούρης στην παρουσίαση, έφαγα μια περίεργη φλασιά, ήταν απότομο. Εκεί κατάλαβα την αλλαγή με τον Πάνο», εξήγησε.
