Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά, τα βλέμματα είναι πολύ θετικά
Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά, τα βλέμματα είναι πολύ θετικά
Ο κόσμος έχει αλλάξει και χαίρομαι, δήλωσε η ηθοποιός για το παιδί της, το οποίο υιοθέτησε από την Αφρική
Τις αντιδράσεις που δέχεται από τον κόσμο σχετικά με τον υιοθετημένο γιο της, περιέγραψε η Ελισάβετ Μουτάφη, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει νιώσει ποτέ να τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πως τα βλέμματα είναι πολύ θετικά.
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής έχουν υιοθετήσει το παιδί τους από την Αφρική, με την Ελισάβετ Μουτάφη να εξηγεί πως τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται διαφορές σχετικά με το χρώμα και την καταγωγή και παράλληλα τόνισε ότι η κοινωνία αλλάζει, κάτι που τη συγκινεί, όπως ανέφερε.
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μιλώντας για τα σχόλια που λαμβάνει, όταν τη βλέπουν μαζί με τον γιο της, δήλωσε: «Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον γιο μου. Στα παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές. Μπορεί να ρωτήσουν πολύ ευγενικά. Μας λένε "είναι το παιδί σας;" και απαντάμε "ναι", μας λένε μπροστά του, κανονικά "είναι υιοθετημένο;". Ο κόσμος έχει αλλάξει και χαίρομαι. Τα βλέμματα είναι πολύ θετικά, ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει, το βλέπω αυτό και είναι πολύ συγκινητικό».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη βάφτιση του παιδιού, η Ελισάβετ Μουτάφη μοιράστηκε τα σχέδια τους για μια πιο εναλλακτική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην Αίγινα: «Έχω και τον αδερφό μου που θα γίνει μπαμπάς και θα γίνει νονός του με την κολλητή μου. Θα τον βαφτίσουμε το καλοκαίρι μάλλον στην Αίγινα. Θα γίνει πιο εναλλακτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερο παιδί. Δεν θέλω να μπει σε διαδικασία που θα έχει απορία. Υπάρχει και η θάλασσα».
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής έχουν υιοθετήσει το παιδί τους από την Αφρική, με την Ελισάβετ Μουτάφη να εξηγεί πως τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται διαφορές σχετικά με το χρώμα και την καταγωγή και παράλληλα τόνισε ότι η κοινωνία αλλάζει, κάτι που τη συγκινεί, όπως ανέφερε.
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μιλώντας για τα σχόλια που λαμβάνει, όταν τη βλέπουν μαζί με τον γιο της, δήλωσε: «Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον γιο μου. Στα παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές. Μπορεί να ρωτήσουν πολύ ευγενικά. Μας λένε "είναι το παιδί σας;" και απαντάμε "ναι", μας λένε μπροστά του, κανονικά "είναι υιοθετημένο;". Ο κόσμος έχει αλλάξει και χαίρομαι. Τα βλέμματα είναι πολύ θετικά, ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει, το βλέπω αυτό και είναι πολύ συγκινητικό».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη βάφτιση του παιδιού, η Ελισάβετ Μουτάφη μοιράστηκε τα σχέδια τους για μια πιο εναλλακτική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην Αίγινα: «Έχω και τον αδερφό μου που θα γίνει μπαμπάς και θα γίνει νονός του με την κολλητή μου. Θα τον βαφτίσουμε το καλοκαίρι μάλλον στην Αίγινα. Θα γίνει πιο εναλλακτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερο παιδί. Δεν θέλω να μπει σε διαδικασία που θα έχει απορία. Υπάρχει και η θάλασσα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα