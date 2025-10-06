Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα, ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ
GALA
Ελισάβετ Μουτάφη Μάνος Νιφλής

Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα, ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ

Δεν έχω ενοχή που δεν είμαι αυστηρή, είναι και λίγο πιο ανεξάρτητος από το κανονικό, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα, ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Για τον γιο της μίλησε η Ελισάβετ Μουτάφη και περιέγραψε τη νέα της πραγματικότητα μαζί του. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής υιοθέτησαν ένα αγοράκι από τη Σιέρα Λεόνε, το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε, απολαμβάνουν χαρούμενες οικογενειακές στιγμές, με την Ελισάβετ Μουτάφη να περιγράφει την καθημερινότητά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός μίλησε για τον γιο της, Δημήτρη, εξηγώντας αρχικά, πως είναι πολύ ζωηρός. Όπως είπε, ο λόγος που απείχε φέτος από το θέατρο ήταν ακριβώς για να περάσει χρόνο μαζί του.

«Είναι ζωηρός και ενεργητικός πολύ. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε. Καλό είναι να μην κοιμόμαστε, να είμαστε ξύπνιοι. Είναι λατρεία, για αυτό φέτος δεν έκανα θέατρο. Σαν μαμά δεν είμαι όπως θα φανταζόμουν. Είμαι άνετη και κουλ. Δεν έχω και ενοχή που δεν είμαι αυστηρή. Είναι και λίγο πιο ανεξάρτητος από το κανονικό», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς περνάνε οι ημέρες τους, ενώ σημείωσε ότι τώρα ο μικρός μιλάει και Ελληνικά. «Μου αρέσει να κάθομαι αγκαλιά του και να κάθομαι και να τον φιλάω. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε βόλτες, να περπατάμε, να μιλάνε. Του αρέσει να παλεύει, εγώ δεν το αντέχω πολύ γιατί έχει δύναμη. Παίζει μόνος του πολύ συχνά, ενώ είναι κοινωνικός, τον βλέπεις ότι θα κάτσει να παίξει μόνος του. Τώρα μιλάει και καλά τα Ελληνικά. Πεθαίνω να κάθομαι και να βλέπω αυτό το πράγμα», εξήγησε.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Ενώ περίμενα ότι δεν θα εγκλιματιστεί, τελικά ο μικρός μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα. Ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ. Είναι τρομερό. Μου λένε από το σχολείο ότι προσπαθεί πολύ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης