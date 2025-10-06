Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα, ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ
Δεν έχω ενοχή που δεν είμαι αυστηρή, είναι και λίγο πιο ανεξάρτητος από το κανονικό, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τον γιο της μίλησε η Ελισάβετ Μουτάφη και περιέγραψε τη νέα της πραγματικότητα μαζί του. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής υιοθέτησαν ένα αγοράκι από τη Σιέρα Λεόνε, το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε, απολαμβάνουν χαρούμενες οικογενειακές στιγμές, με την Ελισάβετ Μουτάφη να περιγράφει την καθημερινότητά της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός μίλησε για τον γιο της, Δημήτρη, εξηγώντας αρχικά, πως είναι πολύ ζωηρός. Όπως είπε, ο λόγος που απείχε φέτος από το θέατρο ήταν ακριβώς για να περάσει χρόνο μαζί του.
«Είναι ζωηρός και ενεργητικός πολύ. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε. Καλό είναι να μην κοιμόμαστε, να είμαστε ξύπνιοι. Είναι λατρεία, για αυτό φέτος δεν έκανα θέατρο. Σαν μαμά δεν είμαι όπως θα φανταζόμουν. Είμαι άνετη και κουλ. Δεν έχω και ενοχή που δεν είμαι αυστηρή. Είναι και λίγο πιο ανεξάρτητος από το κανονικό», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς περνάνε οι ημέρες τους, ενώ σημείωσε ότι τώρα ο μικρός μιλάει και Ελληνικά. «Μου αρέσει να κάθομαι αγκαλιά του και να κάθομαι και να τον φιλάω. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε βόλτες, να περπατάμε, να μιλάνε. Του αρέσει να παλεύει, εγώ δεν το αντέχω πολύ γιατί έχει δύναμη. Παίζει μόνος του πολύ συχνά, ενώ είναι κοινωνικός, τον βλέπεις ότι θα κάτσει να παίξει μόνος του. Τώρα μιλάει και καλά τα Ελληνικά. Πεθαίνω να κάθομαι και να βλέπω αυτό το πράγμα», εξήγησε.
Τέλος, συμπλήρωσε: «Ενώ περίμενα ότι δεν θα εγκλιματιστεί, τελικά ο μικρός μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα. Ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ. Είναι τρομερό. Μου λένε από το σχολείο ότι προσπαθεί πολύ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».
