Υπέκυψε στα τραύματά του ο εργάτης που απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη

Ο εργάτης ο οποίος ανασύρθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ από τα συντρίμμια μεσαιωνικού πύργου, τμήμα του οποίου κατέρρευσε νωρίτερα, στη Ρώμη, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές τους στη δομή υγείας.Ο 66χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης διάσωσης που επέτρεψε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια του Torre dei Conti και να διακομιστεί σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού του.Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, τα συντρίμμια που έπεσαν από την αρχική κατάρρευση του πύργου χτύπησαν έναν 64χρονο εργάτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Με εκατοντάδες τουρίστες και περαστικούς να παρακολουθούν, οι πυροσβέστες διέσωσαν άλλους τρεις εργάτες από τον πύργο ύψους 29 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, περίπου στις 1 μ.μ., ένα εσωτερικό τμήμα του πύργου κατέρρευσε, παγιδεύοντας έναν εργάτη σε έναν από τους επάνω ορόφουςΗ εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα, στο μεταξύ, για εξ αμέλειας πρόκληση σωματικής βλάβης. Στο μεσαιωνικό αυτό κάστρο, εδώ και αρκετές εβδομάδες πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.Χθες το απόγευμα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε το γεγονός μέσω Telegram, συνδέοντάς το με την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία.«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να κατασπαταλά ανώφελα τα χρήματα των φορολογουμένων» για να υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, «όλη η Ιταλία θα καταρρέει: από την οικονομία ως τους πύργους», πέταξε η κ. Ζαχάροβα.