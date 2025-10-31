Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» πόζαρε στο Μαϊάμι δείχνοντας τις έντονες καμπύλες της, χαρακτηριστικό του «slim thick» σωματότυπου
Αγνώριστη με εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα πόζαρε η Ιωάννα Μπέλλα, αναδεικνύοντας το σώμα της: με έντονες καμπύλες και λεπτή μέση, που παραπέμπει στο πρότυπο «slim thick» που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στα social media και έχει υιοθετηθεί μεταξύ άλλων από την Κιμ Καρντάσιαν.
Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» κοινοποίησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο τραβήχτηκε στο Μαϊάμι. Η Ιωάννα Μπέλλα επέλεξε ένα ολόσωμο ρούχο σε καφέ απόχρωση, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με πορτοκαλί τσάντα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.
Αυτό που ωστόσο τράβηξε την προσοχή ήταν η μεγάλη περιφέρειά της, χαρακτηριστικό του «slim thick» σωματότυπου. Το συγκεκριμένο στυλ, που συνδυάζει λεπτή μέση με πιο γεμάτους γοφούς και γλουτούς, έχει καθιερωθεί διεθνώς μέσα από προσωπικότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και έχει βρει απήχηση σε πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο, οι οποίες για να το πετύχουν οδηγούνται μέχρι και σε αισθητικές παρεμβάσεις και προσθετικές. Η Ιωάννα Μπέλλα φαίνεται να υιοθετεί αυτή την αισθητική.
