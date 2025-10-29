Η «Αυτοψία» στην ΑΑΔΕ: Ο τρόπος λειτουργίας, οι επιχειρήσεις και τα τελωνεία
Η «Αυτοψία» στην ΑΑΔΕ: Ο τρόπος λειτουργίας, οι επιχειρήσεις και τα τελωνεία

Την Πέμπτη στις 00:00, στον Alpha

Η «Αυτοψία» στην ΑΑΔΕ: Ο τρόπος λειτουργίας, οι επιχειρήσεις και τα τελωνεία
Ιωάννα Μαρίνου
Ο Αντώνης Σρόιτερ κάνει Αυτοψία στα άδυτα της ΑΑΔΕ και συνομιλεί με ανθρώπους που εργάζονται μακριά από τα φώτα, με στόχο να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή.

Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα μπαίνει στην «καρδιά» των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο Κέντρο Επιχειρήσεων, και καταγράφει τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, εκεί όπου η επιστήμη αποκαλύπτει τη νοθεία σε ποτά, τρόφιμα και ναρκωτικά.

Οι καθημερινοί έλεγχοι στους δρόμους, τις επιχειρήσεις και τα τελωνεία. Οι Influencers και τα Social Media. Οι σκύλοι – ανιχνευτές της ΑΑΔΕ, αλλά και το γυμναστήριο, ο παιδότοπος και τα εστιατόρια της υπηρεσίας.

Αυτοψία | Πέμπτη 00:00

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Μανώλης Στεφανουδάκης
Αρχισυνταξία: Φρίξος Δρακοντίδης
Βοηθοί Αρχισυντάκτη: Φώτης Ζιόβας, Μαρία Κεφαλά
Δημοσιογραφική Ομάδα: Ελένη Λαζάρου, Ρομίνα Ξύδα, Λίνα Κεκέση

Ιωάννα Μαρίνου
