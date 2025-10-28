Γιώργος Κακοσαίος: Η μητέρα μου, μου φτιάχνει το καμαρίνι, όπως έκανε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια
Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει, ανέφερε ο τραγουδιστής
Μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε ο Γιάννης Πλούταρχος και η σύζυγός του Μαρία και μητέρα του Γιώργου Κακοσαίου, συνεχίζει ο τελευταίος, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη είναι το πρόσωπο που φροντίζει το καμαρίνι του.
Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε για τη στενή σχέση που τον συνδέει με τη μητέρα του, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day». Όπως είπε, εκείνη επιμελείται κάθε λεπτομέρεια στο καμαρίνι του εκάστοτε νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, κάτι που εξακολουθεί να κάνει για τον Γιάννη Πλούταρχο, αλλά και για την κόρη της, Κατερίνα, η οποία επίσης ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική.
«Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, βλέπει τι χρειάζομαι, μου τα αγοράζει και τα φέρνει όλα. Όπως έκανε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια, όπως κάνει στην αδερφή μου. Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει», δήλωσε ο τραγουδιστής.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος αναφέρθηκε στις πρεμιέρες του, εκφράζοντας την ανάγκη να έχει δίπλα του τους ανθρώπους που αγαπά. Όπως εξήγησε, η παρουσία της οικογένειας και των φίλων του στις εμφανίσεις του αποτελεί για εκείνον πηγή δύναμης: «Στις πρεμιέρες θέλω να είναι από κάτω οι δικοί μου άνθρωποι, έτσι είχαμε μάθει να κάνουμε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια. Να πηγαίνουμε στις πρεμιέρες και στα φινάλε του. Έτσι τώρα έρχεται στην πρεμιέρα μου η οικογένειά μου μαζί με φίλους για να με στηρίζουν. Νιώθω ευλογημένος».
