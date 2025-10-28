Λίαμ Χέμσγουορθ για τον αρραβώνα του με την Γκαμπριέλα Μπρουκς: Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος

Ως μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του περιέγραψε ο Λίαμ Χέμσγουορθ το τελευταίο διάστημα μετά την πρόταση γάμου, που έκανε στη σύντροφό του, Γκαμπριέλα Μπρουκς.



Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Today» τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου μίλησε για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα τον Σεπτέμβριο μέσω των social media, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, όπου η Μπρουκς πόζαρε φορώντας το μονόπετρο, που δέχτηκε.





Liam Hemsworth Opens Up About His Engagement to Gabriella Brooks, Calling It 'a Happy Time in Life' https://t.co/YETWfJzpkK — People (@people) October 27, 2025





«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Χέμσγουορθ, απαντώντας στην ερώτηση της Σαβάνα Γκάθρι σχετικά με τον αρραβώνα του. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε την πρόταση «πριν από μερικούς μήνες» και εξέφρασε τα συναισθήματά του για την εξέλιξη της προσωπικής του ζωής, λέγοντας: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και οι δύο. Είναι μια χαρούμενη στιγμή στη ζωή μας».



Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού είχε δηλώσει στο «People» για τη σχέση τους: «Η οικογένεια του Λίαμ τη λάτρεψε από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ γλυκιά και ειλικρινής. Η σχέση τους είναι ιδιαίτερη. Η οικογένειά του του έλεγε εδώ και καιρό ότι έπρεπε να της κάνει πρόταση γάμου».



Ο Χέμσγουορθ υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με τη Μάιλι Σάιρους, με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου δέκα χρόνια, πριν παντρευτούν τον Δεκέμβριο του 2018 και χωρίσουν σε λιγότερο από έναν χρόνο, τον Αύγουστο του 2019.



«Ο Λίαμ γνώρισε την Γκαμπριέλα λίγο μετά τον χωρισμό του από τη Μάιλι. Και οι δύο μεγάλωσαν στην Αυστραλία και γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Τη συμπάθησε αμέσως, αλλά ήταν διστακτικός να μπει ξανά σε σχέση τόσο σύντομα μετά τον χωρισμό του» είχε αναφέρει το ίδιο πρόσωπο στο «People».



Η ανακοίνωση του αρραβώνα τους



Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Μπρουκς μοιράστηκε με τους ακολούθους της την ευχάριστη είδηση, πως δηλαδή δέχτηκε πρόταση γάμου από τον ηθοποιό, καθώς δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας το δαχτυλίδι του αρραβώνα της.



Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)





Φωτογραφία άρθρου: EPA

