Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Γιατί παραμένει υπέρ της Ελλάδας η ισορροπία των αεροπορικών δυνάμεων

Η Άγκυρα γνωρίζει πως το να προμηθευτεί το Eurofighter που η ίδια «σνόμπαρε» προ λίγων ετών, είναι υποβάθμιση σε σχέση με το F-35, ένα όνειρο το οποίο βλέπει να σβήνει μάλλον οριστικά (και ας διαδίδει τα περί του αντιθέτου η Άγκυρα), ειδικά τώρα που το, «πάντα κοντά» στην Ουάσινγκτον, Ισραήλ, έχει περισσότερους σοβαρούς λόγους να εκφράζει αντιρρήσεις στις ΗΠΑ για την επανεισδοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του μαχητικού 5ης Γενιάς.Τώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας λύσει αυτό το πρόβλημα, θα υποδεχθεί πιο… άνετος, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Το Βερολίνο ενέδωσε στις πιέσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να αποσύρει το βέτο (λόγω της θέσης της Τουρκίας σχετικά με τη Χαμάς) και να επιτρέψει τελικά την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, τονίζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ενήμερος από την αρχή και έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι τα μαχητικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά στο πλαίσιο που ορίζει το ΝΑΤΟ και «ποτέ εναντίον ενός άλλου μέλους της Συμμαχίας».