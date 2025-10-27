Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες οι οποίοι μετά από μια ώρα κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα της εταιρείας.Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονταν από το πάρκινγκ της έκθεσης αυτοκινήτων και για 3 μαυροντυμένους οι οποίοι πριν την επίθεση έκαναν βόλτες γύρω από την αντιπροσωπεία.