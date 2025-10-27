Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν
Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν
Από τη φωτιά που προκλήθηκε πέντε αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς και ακόμη τέσσερα έχουν υποστεί εκτεταμένες, υλικές ζημιές - Δείτε εικόνες και βίντεο
Τους τρεις, μαυροντυμένους άνδρες με τις κουκούλες αναζητούν οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας μέσα από το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Νέα Φιλαδέλφεια που έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών την ώρα που κατευθύνονται πεζοί από την οδό Θεσσαλονίκης προς την είσοδο της εταιρείας. Αρχικά πετούν τα μπουκάλια με την βενζίνη σε ένα ΙΧ που είναι σταθμευμένο μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτων ενώ στη συνέχεια εκτοξεύουν τα υπόλοιπα μπουκάλια στο διπλανό πάρκινγκ, όπου είναι παρκαρισμένα τα υπόλοιπα οχήματα, και τρέπονται σε φυγή.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο-ντοκουμέντα και φωτογραφίες από τη φωτιά που προκλήθηκε στα ΙΧ αυτοκίνητα με 5 από αυτά να καίγονται ολοσχερώς και ακόμη 4 να έχουν υποστεί εκτεταμένες, υλικές ζημιές.
Οι φλόγες και ο μαύρος καπνός φτάνουν μέχρι το δεύτερο όροφο της διπλανής πολυκατοικίας ενώ σε ένα βίντεο διακρίνονται τα οχήματα της Πυροσβεστικής που φτάνουν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά.
Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες οι οποίοι μετά από μια ώρα κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα της εταιρείας.
Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονταν από το πάρκινγκ της έκθεσης αυτοκινήτων και για 3 μαυροντυμένους οι οποίοι πριν την επίθεση έκαναν βόλτες γύρω από την αντιπροσωπεία.
