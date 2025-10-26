Γιολάντα Καλογεροπούλου: Έσπασαν τα νερά και γέννησα μετά από 40 ώρες

Γιολάντα Καλογεροπούλου , αναφερόμενη στις ώρες αγωνίας που βίωσε μέχρι να έρθει στη ζωή το παιδί της.

Γιολάντα Καλογεροπούλου

«Μαμά-δες» δήλωσε αρχικά:

«Μετά είχα να αντιμετωπίσω και τον τοκετό. Ήταν πάρα πολύ περίεργο για μένα έτσι όπως έγινε. Είχα φτάσει 41 εβδομάδες και έσπασαν τα νερά. Για δύο μέρες δεν ήμουν σε τοκετό, μετά από 40 ώρες γέννησα. Μετά από προσπάθεια κάναμε καισαρική. Ήμουν σίγουρη ότι μετά από τόσες ώρες θα γεννούσα φυσιολογικά. Ήμουν σε πανικό, έπαθα κρίση πανικού».



Στη συνέχεια, μίλησε για τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος:

» ενώ για την κύησή της ανέφερε:

Τη δύσκολη εμπειρία από τη γέννηση της κόρης της περιέγραψε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, αναφερόμενη στις ώρες αγωνίας που βίωσε μέχρι να έρθει στη ζωή το παιδί της.