Γιολάντα Καλογεροπούλου: Έσπασαν τα νερά και γέννησα μετά από 40 ώρες
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Έσπασαν τα νερά και γέννησα μετά από 40 ώρες
Η ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη εμπειρία της γέννησης της κόρης της, περιγράφοντας τον τοκετό και τις ώρες αγωνίας που βίωσε
Τη δύσκολη εμπειρία από τη γέννηση της κόρης της περιέγραψε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, αναφερόμενη στις ώρες αγωνίας που βίωσε μέχρι να έρθει στη ζωή το παιδί της.
Η ηθοποιός εξήγησε πως είχε συμπληρώσει τις 41 εβδομάδες κύησης, όταν έσπασαν τα νερά, ο τοκετός όμως δεν ξεκίνησε αμέσως. Για δύο ολόκληρες ημέρες δεν υπήρχε πρόοδος και τελικά, μετά από 40 ώρες, γέννησε με καισαρική. Παρά τις προσδοκίες της ότι θα έφερνε στη ζωή φυσιολογικά το παιδί της, τα σχέδια άλλαξαν, γεγονός που προκάλεσε ταραχή στη Γιολάντα Καλογεροπούλου.
Μιλώντας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες» δήλωσε αρχικά: «Μετά είχα να αντιμετωπίσω και τον τοκετό. Ήταν πάρα πολύ περίεργο για μένα έτσι όπως έγινε. Είχα φτάσει 41 εβδομάδες και έσπασαν τα νερά. Για δύο μέρες δεν ήμουν σε τοκετό, μετά από 40 ώρες γέννησα. Μετά από προσπάθεια κάναμε καισαρική. Ήμουν σίγουρη ότι μετά από τόσες ώρες θα γεννούσα φυσιολογικά. Ήμουν σε πανικό, έπαθα κρίση πανικού».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τα κατάφερνα ως μαμά. Ήρθε αναπάντεχα και μετά πήγα με αυτό, κολύμπησα στα βαθιά, ζω ακόμα, επιπλέω, καλά πήγε. Ζούσα τότε 6 χρόνια στην Αγγλία και σε διακοπές στην Ελλάδα ανακαλύπτω ότι είμαι έγκυος» ενώ για την κύησή της ανέφερε: «Στην αρχή ήταν εύκολη η εγκυμοσύνη, μετά είχα κάποιες επιπλοκές. Χρειάστηκε να κάνω και ένα χειρουργείο στη 17η εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάστηκε να κάνω επισκληρίδιο πριν τη γέννα».
Η ηθοποιός εξήγησε πως είχε συμπληρώσει τις 41 εβδομάδες κύησης, όταν έσπασαν τα νερά, ο τοκετός όμως δεν ξεκίνησε αμέσως. Για δύο ολόκληρες ημέρες δεν υπήρχε πρόοδος και τελικά, μετά από 40 ώρες, γέννησε με καισαρική. Παρά τις προσδοκίες της ότι θα έφερνε στη ζωή φυσιολογικά το παιδί της, τα σχέδια άλλαξαν, γεγονός που προκάλεσε ταραχή στη Γιολάντα Καλογεροπούλου.
Μιλώντας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες» δήλωσε αρχικά: «Μετά είχα να αντιμετωπίσω και τον τοκετό. Ήταν πάρα πολύ περίεργο για μένα έτσι όπως έγινε. Είχα φτάσει 41 εβδομάδες και έσπασαν τα νερά. Για δύο μέρες δεν ήμουν σε τοκετό, μετά από 40 ώρες γέννησα. Μετά από προσπάθεια κάναμε καισαρική. Ήμουν σίγουρη ότι μετά από τόσες ώρες θα γεννούσα φυσιολογικά. Ήμουν σε πανικό, έπαθα κρίση πανικού».
Δείτε το βίντεο
Ολες οι ειδήσεις
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Χείρα βοηθείας από την Κίνα για να τελειώσει ο πόλεμος ζητά ο Τραμπ - Είχα καλή σχέση με τον Πούτιν αλλά αυτό είναι απογοητευτικό, είπε
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Χείρα βοηθείας από την Κίνα για να τελειώσει ο πόλεμος ζητά ο Τραμπ - Είχα καλή σχέση με τον Πούτιν αλλά αυτό είναι απογοητευτικό, είπε
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα