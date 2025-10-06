Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: Ο γάμος δεν μου λέει κάτι, έχουμε και οι δύο τα παιδιά μας και όλα κυλάνε ωραία
GALA
Γιολάντα Καλογεροπούλου Σταύρος Σβήγκος

Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να κάνω ένα πάρτι για να γιορτάσουμε κάτι, θα μπορούσα, πρόσθεσε

Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο και την κοινή τους πορεία μίλησε η Γιολάντα Καλογεροπούλου. Η ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη ζωή και τα σχέδιά τους, ενώ τόνισε πως ένας γάμος δεν είναι στα πλάνα της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό», η Γιολάντα Καλογεροπούλου αναφέρθηκε αρχικά, στη νέα επαγγελματική δραστηριότητα του αγαπημένου της. «Είμαστε πολύ καλά. Έχει μπεργκεράδικο στην Αντίπαρο, πολύ καλό μπέργκερ. Ξεκίνησαν εκεί και θέλουν να επεκταθούν στα νησιά», ανέφερε αρχικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου, μιλώντας για τη νέα επαγγελματική δραστηριότητα του συντρόφου της, που δραστηριοποιείται πλέον και επιχειρηματικά.

Αναφερόμενη στη σχέση τους, η ηθοποιός τόνισε: «Είναι όλα πολύ ωραία, όλα καλά. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο γάμου, η Γιολάντα Καλογεροπούλου απάντησε πως δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει. «Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα πλάνα μου, δεν το σκεφτόμουν, δεν μου λέει κάτι. Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να κάνω ένα πάρτι για να γιορτάσουμε κάτι, θα μπορούσα. Δεν είναι αυτή η ανάγκη τώρα. Έχουμε και οι δύο τα παιδιά μας και όλα ρολάρουν ωραία και ήρεμα. Θα δούμε, δεν ξέρω».

Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

