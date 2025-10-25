Η Παλόμα Φέιθ είναι έγκυος για τρίτη φορά
Η Παλόμα Φέιθ είναι έγκυος για τρίτη φορά
Η 44χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά
Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η Παλόμα Φέιθ με τη 44χρονη τραγουδίστρια να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media.
Η Φέιθ αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι «Celebrity Traitors». Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύντροφό της, Λέιμαν Λαχσίν και όπως μοιράστηκε, διανύει τη 18η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.
Δημοσιεύοντας δύο στιγμιότυπά της, η Φέιθ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Απρόσμενη ανατροπή: η μητέρα, θα γίνει ξανά μητέρα».
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Παλόμα Φέιθ θα αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, Στίβι Τόμας. Η τραγουδίστρια και ο Τόμας έγιναν ζευγάρι τον Μάρτιο, ωστόσο φημολογείται ότι διατηρούσαν σχέση περισσότερο από έναν χρόνο προτού τη δημοσιοποιήσουν. Σημειώνεται ότι, η Φέιθ χώρισε από τον πατέρα των δύο παιδιών της πριν από τρία χρόνια.
Η Φέιθ αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι «Celebrity Traitors». Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύντροφό της, Λέιμαν Λαχσίν και όπως μοιράστηκε, διανύει τη 18η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.
Δημοσιεύοντας δύο στιγμιότυπά της, η Φέιθ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Απρόσμενη ανατροπή: η μητέρα, θα γίνει ξανά μητέρα».
Δείτε την ανάρτησή της
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Παλόμα Φέιθ θα αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, Στίβι Τόμας. Η τραγουδίστρια και ο Τόμας έγιναν ζευγάρι τον Μάρτιο, ωστόσο φημολογείται ότι διατηρούσαν σχέση περισσότερο από έναν χρόνο προτού τη δημοσιοποιήσουν. Σημειώνεται ότι, η Φέιθ χώρισε από τον πατέρα των δύο παιδιών της πριν από τρία χρόνια.
Ολες οι ειδήσεις
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα