Η Παλόμα Φέιθ είναι έγκυος για τρίτη φορά

Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι ηΗ Φέιθ αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι «Celebrity Traitors». Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον πρώην σύντροφό της, Λέιμαν Λαχσίν και όπως μοιράστηκε, διανύει τη 18η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.Δημοσιεύοντας δύο στιγμιότυπά της, η Φέιθ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Απρόσμενη ανατροπή: η μητέρα, θα γίνει ξανά μητέρα».Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ηπαιδί με τον σύντροφό της, Στίβι Τόμας. Η τραγουδίστρια και οέγιναν ζευγάρι τον Μάρτιο, ωστόσο φημολογείται ότι διατηρούσαν σχέση περισσότερο από έναν χρόνο προτού τη δημοσιοποιήσουν. Σημειώνεται ότι, ηχώρισε από τον πατέρα των δύο παιδιών της πριν από τρία χρόνια.