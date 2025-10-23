Υρώ Μανέ για Καίτη Κωνσταντίνου: Συμπορευτήκαμε, πάντα την έχω στο μυαλό μου και την ψυχή μου
Ήμασταν από το ξεκίνημά μας μαζί, είπε για την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο από καρκίνο
Στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου αναφέρθηκε η Υρώ Μανέ. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμπορευτεί, φοιτώντας στην ίδια δραματική σχολή και συνεργαζόμενες επαγγελματικά, ενώ τους έδενε και μια στενή φιλία.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η Καίτη Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 61 της χρόνια τον περασμένο Μάρτιο, εξακολουθεί να έχει μια θέση στο μυαλό της και την ψυχή της. Ακόμα, όπως είπε, δεν είναι σε θέση να δει σκηνές από τη σειρά «Εγκλήματα», στην οποία είχαν συμπραγωταγωνιστήσει.
Η Υρώ Μανέ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στην καλή φίλη και συνάδελφό της. «Με την Καίτη Κωνσταντίνου ήμασταν από το ξεκίνημά μας μαζί, από τη σχολή. Συμπορευτήκαμε, παίξαμε στα “Εγκλήματα”, θα πήγαινα να δω τις δουλειές της κι εκείνη στις δικές μου. Είναι πολύ νωπό, συμπορεύεσαι και συνηθίζεις. Για τους κοντινούς της είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πάντα την έχω στην ψυχή μου, στο μυαλό και στη σκέψη μου», μοιράστηκε.
«Πλέον δύσκολα μπορώ να δω τα Εγκλήματα, όπως και την “Τούρτα της Μαμάς”, όπου είχα κάνει ένα guest. Όλα θέλουν τον χρόνο τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.
