Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της: Έπρεπε να περάσουμε μια περίοδο χωριστά και μετά η μοίρα να μας φέρει ξανά μαζί
«Θα είναι ο δεύτερος γάμος μας γιατί να βιαστούμε;» δήλωσε το μοντέλο
Για τον επερχόμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη μίλησε η Ηλιάνα Παπαεωργίου, ενώ αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχει οργανώσει τίποτα, παρά μόνο το μπάτσελορ πάρτι της. Το μοντέλο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
«Δεν θα έλεγα πότε θα γίνει ο γάμος. Ο Γιάννης δεν ήταν μαζί μου και δεν έχω κάνει και καμία συζήτηση μαζί του, ας μην αφήνουμε τον γαμπρό έξω από τον χορό. Ας συζητήσω πρώτα με τον Γιάννη και βλέπουμε», εξήγησε στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Το μοντέλο ανέφερε επιπλέον, πως μέχρι τώρα δεν έχουν προετοιμάσει τίποτα. «Δεν έχω ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν το έχουμε τρέξει, δεν το έχουμε κυνηγήσει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ζούμε τη φάση του αρραβώνα, που παλαιότερα έπαιρνα πολύ καιρό και γιατί να μην πάρει και τώρα. Θα είναι ο δεύτερος γάμος μας γιατί να βιαστούμε; Το μόνο που έχουμε σκεφτεί με τον Γιάννη για τον γάμο μας είναι τα bachelor που θα κάνει ο καθένας. Θα μπορούσα να κάνω bachelor και τελικά να μην παντρευτώ».
Τέλος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε: «Με αυτόν τον άνθρωπο έχω παντρευτεί ήδη, μου έχει κάνει την πρόταση γάμου, οπότε αυτό που θέλω το πήρα. Τον άνθρωπό μου τον έχω στο σπίτι, οπότε είμαστε μια χαρά. Με τον Γιάννη έπρεπε να περάσουμε μια περίοδο χωριστά, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε πράγματα και μετά να μας φέρει ξανά η μοίρα μαζί. Είμαι πολύ καλά με τον Γιάννη».
