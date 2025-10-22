H Κλαυδία κατέκτησε και την Times Square της Νέας Υόρκης
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια»

Η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Κλαυδία έσπασε για άλλη μια φορά τα όρια με τη μουσική της, εμφανιζόμενη στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια καμπάνια «Equal» του Spotify.

Η Καλυδία επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.





Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.

Klavdia: Τι είναι η καμπάνια του Spotify

Η πρωτοβουλία Equal στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κλαυδία κοσμεί παράλληλα το εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ το τραγούδι της έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια λίστα Equal Global, πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την Κλαυδία, η οποία, μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, έχει κερδίσει την αγάπη και του διεθνούς κοινού.




