Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
H Κλαυδία κατέκτησε και την Times Square της Νέας Υόρκης
H Κλαυδία κατέκτησε και την Times Square της Νέας Υόρκης
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια»
Η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Κλαυδία έσπασε για άλλη μια φορά τα όρια με τη μουσική της, εμφανιζόμενη στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια καμπάνια «Equal» του Spotify.
Η Καλυδία επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.
Klavdia: Τι είναι η καμπάνια του Spotify
Η πρωτοβουλία Equal στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κλαυδία κοσμεί παράλληλα το εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ το τραγούδι της έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια λίστα Equal Global, πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες.
Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την Κλαυδία, η οποία, μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, έχει κερδίσει την αγάπη και του διεθνούς κοινού.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Η Καλυδία επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.
Klavdia: Τι είναι η καμπάνια του Spotify
Η πρωτοβουλία Equal στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κλαυδία κοσμεί παράλληλα το εξώφυλλο της playlist Equal Greece, ενώ το τραγούδι της έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια λίστα Equal Global, πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες.
Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την Κλαυδία, η οποία, μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, έχει κερδίσει την αγάπη και του διεθνούς κοινού.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα