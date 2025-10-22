Δωροθέα Μερκούρη: «Έχω φύγει δύο φορές από τη χώρα γιατί δεν άντεχα το πρόβλημα με τα αδέσποτα»
Δεν θέλω να φύγω από τη ζωή και να μην έχω αφήσει το στίγμα μου στο να βοηθήσω κάποιο ζωντανό, πρόσθεσε
Δύο φορές αποκάλυψε πως έχει φύγει από τη χώρα λόγω του προβλήματος με τα αδέσποτα, η Δωροθέα Μερκούρη. Όπως είπε, δεν μπορούσε να αντέξει την κατάσταση, βλέποντας τα να χρειάζονται βοήθεια και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Η ηθοποιός περιέγραψε τις προσωπικές της εμπειρίες με τα ζώα, την αφοσίωσή της στις δράσεις για τα αδέσποτα και την αγωνία που της προκαλεί η αδυναμία του συστήματος να τα προστατεύσει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση με τις δύο κόρες της, το long covid που αντιμετώπισε και την ανάγκη της να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στον κόσμο γύρω της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η Δωροθέα Μερκούρη περιέγραψε τις στιγμές που την οδήγησαν στην απόφασή της να φύγει από τη χώρα: «Πηγαίνω παντού με τα πόδια, βλέπω πατημένα γατάκια, συγγνώμη που το λέω, που πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου… Κάποια στιγμή λέω "ή θα μείνεις σε αυτή την πόλη και θα το κάνεις ή θα φύγεις από τη χώρα". Έχω φύγει δύο φορές από τη χώρα γιατί δεν άντεχα το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Μου ράγιζε την καρδιά».
Η Δωροθέα Μερκούρη μίλησε επίσης για την ανατροφή των δύο της παιδιών, Ηλέκτρας και Γαίας και για τη στήριξη που της πρόσφερε ο πρώην σύζυγός της, Ward Stegerhoek. «Είμαι μία γυναίκα που μεγάλωσα δύο παιδιά μόνη μου. Τα έκανα πολύ μικρή, ήμουν πολύ ανώριμη και ξαφνικά βρέθηκα με αυτά τα δύο αγγελάκια. Ήταν δύσκολο να κάνω ό,τι θέλω. Πιστεύω ότι τώρα από την περίθαλψη των αδέσποτων, μέχρι να βοηθήσω κάποια ευάλωτη ψυχή και πως θα πορευτώ από εδώ και πέρα είναι μία άλλη ζωή. Έχω άπειρο χρόνο», παραδέχτηκε.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ο πρώην σύζυγός μου με στήριξε πάρα πολλές φορές. Στην κρίση δεν είχαμε δουλειά, αν δεν είχα τον πρώην άντρα μου να με στηρίξει… Είναι τυχερά παιδιά, τους το λέω. Τις αγκαλιάζω, τις φιλάω, τρελαίνομαι καμιά φορά που μου λένε ότι δεν αντέχουν. Τους λέω "εσείς δεν έχετε δικαιολογία να μην είστε καλά"».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο long covid που την επηρέασε ψυχολογικά και σωματικά. «Είναι διαγνωσμένο το long covid από γιατρούς. Την τελευταία εβδομάδα είμαι πολύ καλύτερα. Κόλλησα στην Ιταλία, στη Νάπολη που είχα πάει σε μία συναυλία τον Ιούλιο. Κράτησε 3 μέρες, αλλά ακόμα και τώρα έχω στιγμές που νιώθω πολύ κούραση. Δεν κουβαλούσα την κατάθλιψη από πριν, απλά όταν δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα συνήθως, που δεν σταματούσα όλη μέρα... Δεν είμαι διαγνωσμένη με κατάθλιψη, αλλά φέρνει μία απώλεια στο να θέλεις να συνεχίσεις. Καταπέφτεις. Ευτυχώς δεν έχω νιώσει ότι δεν θέλω να βγω από το σπίτι. Έχω πολύ δυναμισμό και δεν με αφήνω. Έχω μάθει να μην με αφήνω. Ένιωθα κούραση, να κόβεται η ανάσα σου», εξήγησε.
Επιπλέον, μίλησε για την απογοήτευση που νιώθει από την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης απέναντι στα πιο αδύναμα όντα, ανθρώπινα ή μη. «Οι άνθρωποι είναι απογοήτευση. Έχω ανθρώπους που για εμένα είναι χρυσάφι, σαν αδέρφια μου, αλλά οι άνθρωποι με έχουν απογοητεύσει ειδικά από τότε που ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Αγχώνομαι για το μέλλον των παιδιών μου. Θέλω να ζήσουν όπου έχει ελευθερία και δικαιοσύνη και να είναι προστατευμένες από το καθεστώς και τη χώρα τους. Αν δεν έχουμε ευαισθησία και η καρδιά μας δεν μιλάει, έχουμε κλείσει σαν άνθρωποι. Το να είσαι ευαίσθητος μπορεί να σε πονέσει πολύ, αλλά γίνεσαι δυνατός από αυτό. Πρέπει να μάθουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα, δύσκολα και άδικα», τόνισε.
Παρά τη δυσκολία, η ηθοποιός τόνισε ότι αυτή η εμπειρία την έχει διαμορφώσει και της έχει δώσει ένα νέο νόημα στη ζωή: «Έχω μάθει τελευταία να ζητάω και βοήθεια λίγο. Από την άλλη επειδή εγώ παίρνω την ευθύνη, δεν σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή ότι θα ζητήσω τα χρήματα. Λέω "θα το πας στον κτηνίατρο και ό,τι γίνει". Με έχει βοηθήσει ο Θεός. Πέρσι δούλεψα πάρα πολύ, φέτος φρενάρω και προσπαθώ να κάνω κάποιες δράσεις γιατί τα αδέσποτα είναι ευθύνη όλων και χρειάζονται βοήθεια και οι εθελοντές δίνουν τον χρόνο τους, γιατί δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Παρακαλάμε τα κτηνιατρεία να μας δεχτούν. Δεν έχει τελειώσει η ζωή μου εδώ, νιώθω πολύ μικρή ακόμα. Έχω μία αίσθηση ότι ζω μία δεύτερη ζωή… Μου δίνει χαρά και δεν θέλω να φύγω από τη ζωή και να μην έχω αφήσει το στίγμα μου στο να βοηθήσω κάποιο ζωντανό».
