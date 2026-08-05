Διέσωσαν υποσιτισμένο ιπποποταμάκι από την αποικία του Εσκομπάρ στην Κολομβία

Οι Αρχές στη Κολομβία ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν στα βορειοδυτικά της χώρας ένα μικρό ιπποπόταμο από την αποικία του Πάμπλο Εσκομπάρ, το οποίο βρήκαν ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού με σημάδια υποσιτισμού.Η Κολομβία έχει περίπου 200 ιπποπόταμους που ζουν ελεύθερα στη φύση, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλοι τους προέρχονται από τα ζώα που εισήγαγε ο βαρόνος των ναρκωτικών, ο οποίος σκοτώθηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης το 1993. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποικία ιπποπόταμων εκτός Αφρικής.Οι ψαράδες βρήκαν τον μικρό ιπποπόταμο που είχε αποχωριστεί τη μητέρα του και ήταν κρυμμένος μέσα στους θάμνους κατά μήκος της όχθης σε αγροτική περιοχή του Πουέρτο Νάρε, πόλης στην Αντιόκια, στον βορρά.Κτηνίατροι τον περιέθαλψαν καθώς παρουσίαζε «προχωρημένη αφυδάτωση και υποσιτισμό», σύμφωνα με ανακοίνωση.Μόλις η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, το ζώο μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ιπποποτάμων στη Χασιέντα Νάπολες, το μεγάλο ράντσο που άλλοτε ανήκε στον Εσκομπάρ και τώρα έχει διαμορφωθεί σε θεματικό πάρκο.Ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε εισάγει τέσσερις ιπποπόταμους τη δεκαετία του 1980 για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του στη Χασιέντα, τη μεγάλη αγροτική έκταση που είχε.Μετά τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ του Μεντεγίν, τα ζώα διέφυγαν και εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του ποταμού Μαγδαλένα, στις όχθες του, όπου διατάραξαν το οικοσύστημα του ποταμού και επιτέθηκαν σε ψαράδες.Σήμερα θεωρούνται ένα είδος-εισβολέας, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να εγκρίνει φέτος ένα σχέδιο για τη θανάτωση περίπου 80 ιπποποτάμων, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού τους με στείρωση.