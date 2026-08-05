Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία, μετά το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Λειψία Απειλές Drone

Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία, μετά το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Προς κάθε κατεύθυνση, αλλά με προσεκτικά βήματα, κινούνται οι έρευνες των γερμανικών Αρχών για το τετρακόπτερο που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος

Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία, μετά το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για νέο επίπεδο απειλής μιλούν οι γερμανικές Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε και μάλιστα κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδικό σενάριο επίθεσης», ενώ δεν απέκλεισε την εμπλοκή «εχθρικών δυνάμεων», που πάντως δεν κατονόμασε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι έρευνες κινούνται «προς κάθε κατεύθυνση», ενώ υπενθύμισε ότι, όταν μιλάμε για υβριδικές απειλές, «δεν είναι πάντοτε σαφές από πού προέρχονται». Το βέβαιο είναι, όπως σημείωσε, ότι «οι δράστες δεν είναι ερασιτέχνες».

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τετρακόπτερο drone εντοπίστηκε στις 23:42 της Τρίτης (00:42 της Τετάρτης στην Ελλάδα) από εργαζόμενο της εξυπηρέτησης εδάφους. Βρισκόταν στο έδαφος, ελάχιστα μέτρα από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία.

Κατά τον υπουργό ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε την εκρηκτική ύλη Semtex και τελικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Αν και υπήρχε πυροκροτητής δεν έγινε έκρηξη γιατί είχε αποκολληθεί.

Το βράδυ της Τρίτης είχαμε και δεύτερο σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος της DHL που συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο κατά την άνοδο από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε άλλο αεροδρόμιο χωρίς προβλήματα.

Έχουμε, λοιπόν, για δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με άγνωστους -για την ώρα- δράστες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο δάκτυλος της Ρωσίας, κάτι όμως που, αν επαληθευτεί, θα συνιστά μια μείζονος σημασίας κλιμάκωση της έντασης με τη Μόσχα.

Κλείσιμο
Η Zeit έγραψε ότι το σενάριο της εμπλοκής της Ρωσίας είναι ένα μόνο από αυτά που εξετάζουν οι Γερμανοί ερευνητές.

Αν όμως η Γερμανία κινείται προσεκτικά, η Ουκρανία εμφανίζεται βέβαιη ότι η Μόσχα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την επίθεση. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε σχετικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακέγιεφ.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης