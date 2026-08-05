Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία, μετά το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Υβριδική επίθεση «βλέπει» η Γερμανία, μετά το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Προς κάθε κατεύθυνση, αλλά με προσεκτικά βήματα, κινούνται οι έρευνες των γερμανικών Αρχών για το τετρακόπτερο που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος
Για νέο επίπεδο απειλής μιλούν οι γερμανικές Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε και μάλιστα κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.
Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδικό σενάριο επίθεσης», ενώ δεν απέκλεισε την εμπλοκή «εχθρικών δυνάμεων», που πάντως δεν κατονόμασε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι οι έρευνες κινούνται «προς κάθε κατεύθυνση», ενώ υπενθύμισε ότι, όταν μιλάμε για υβριδικές απειλές, «δεν είναι πάντοτε σαφές από πού προέρχονται». Το βέβαιο είναι, όπως σημείωσε, ότι «οι δράστες δεν είναι ερασιτέχνες».
Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τετρακόπτερο drone εντοπίστηκε στις 23:42 της Τρίτης (00:42 της Τετάρτης στην Ελλάδα) από εργαζόμενο της εξυπηρέτησης εδάφους. Βρισκόταν στο έδαφος, ελάχιστα μέτρα από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov.
Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία.
Κατά τον υπουργό ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε την εκρηκτική ύλη Semtex και τελικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Αν και υπήρχε πυροκροτητής δεν έγινε έκρηξη γιατί είχε αποκολληθεί.
Το βράδυ της Τρίτης είχαμε και δεύτερο σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος της DHL που συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο κατά την άνοδο από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε άλλο αεροδρόμιο χωρίς προβλήματα.
Έχουμε, λοιπόν, για δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με άγνωστους -για την ώρα- δράστες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο δάκτυλος της Ρωσίας, κάτι όμως που, αν επαληθευτεί, θα συνιστά μια μείζονος σημασίας κλιμάκωση της έντασης με τη Μόσχα.
Η Zeit έγραψε ότι το σενάριο της εμπλοκής της Ρωσίας είναι ένα μόνο από αυτά που εξετάζουν οι Γερμανοί ερευνητές.
Αν όμως η Γερμανία κινείται προσεκτικά, η Ουκρανία εμφανίζεται βέβαιη ότι η Μόσχα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την επίθεση. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε σχετικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακέγιεφ.
Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδικό σενάριο επίθεσης», ενώ δεν απέκλεισε την εμπλοκή «εχθρικών δυνάμεων», που πάντως δεν κατονόμασε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι οι έρευνες κινούνται «προς κάθε κατεύθυνση», ενώ υπενθύμισε ότι, όταν μιλάμε για υβριδικές απειλές, «δεν είναι πάντοτε σαφές από πού προέρχονται». Το βέβαιο είναι, όπως σημείωσε, ότι «οι δράστες δεν είναι ερασιτέχνες».
Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τετρακόπτερο drone εντοπίστηκε στις 23:42 της Τρίτης (00:42 της Τετάρτης στην Ελλάδα) από εργαζόμενο της εξυπηρέτησης εδάφους. Βρισκόταν στο έδαφος, ελάχιστα μέτρα από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov.
Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία.
Κατά τον υπουργό ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε την εκρηκτική ύλη Semtex και τελικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Αν και υπήρχε πυροκροτητής δεν έγινε έκρηξη γιατί είχε αποκολληθεί.
Το βράδυ της Τρίτης είχαμε και δεύτερο σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος της DHL που συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο κατά την άνοδο από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε άλλο αεροδρόμιο χωρίς προβλήματα.
Έχουμε, λοιπόν, για δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες με άγνωστους -για την ώρα- δράστες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο δάκτυλος της Ρωσίας, κάτι όμως που, αν επαληθευτεί, θα συνιστά μια μείζονος σημασίας κλιμάκωση της έντασης με τη Μόσχα.
Η Zeit έγραψε ότι το σενάριο της εμπλοκής της Ρωσίας είναι ένα μόνο από αυτά που εξετάζουν οι Γερμανοί ερευνητές.
Αν όμως η Γερμανία κινείται προσεκτικά, η Ουκρανία εμφανίζεται βέβαιη ότι η Μόσχα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την επίθεση. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε σχετικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακέγιεφ.
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