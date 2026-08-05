Μπραν - Απόλλων Λεμεσού 0-1: Προβάδισμα για την ομάδα από την Κύπρο στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ
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ΠΑΟΚ Απόλλων Λεμεσού Μπραν Conference League

Μπραν - Απόλλων Λεμεσού 0-1: Προβάδισμα για την ομάδα από την Κύπρο στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ

Αν ο «Δικέφαλος» αποκλειστεί από την Άντερλεχτ θα βρει το νικητή αυτού του ζευγαριού στα πλέι οφ του Conference League

Μπραν - Απόλλων Λεμεσού 0-1: Προβάδισμα για την ομάδα από την Κύπρο στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ
Ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε με 1-0 την Μπραν στη Νορβηγία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Όζμπολτ έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στον Απόλλων Λεμεσού! Ο πρώην παίκτης του Λεβαδειακού βρήκε δίχτυα στο 22ο λεπτό του ματς στη Νορβηγία και οι Κύπριοι απέδρασαν από την έδρα της Μπραν με 1-0 και έχουν τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς στο «Νησί της Αφροδίτης».

Η ομάδα της Λεμεσού πήρε άκρως σημαντική νίκη και κρατάει την τύχη στα χέρια της, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση στην έδρα των Σκανδιναβών.

Υπενθυμίζεται πως η έκβαση του εν λόγω ζευγαριού ενδιαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ, καθώς στο απευκταίο σενάριο που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ και δε συνεχίσει στο Europa League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της συγκεκριμένης διασταύρωσης στα πλέι οφ του Conference League, για την είσοδο στη League Phase.

πηγή: gazzetta.gr

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