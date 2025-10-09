Δωροθέα Μερκούρη για long Covid: Εάν δεν με προσέξω μια μέρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, υπάρχουν συμπτώματα κατάθλιψης
Δωροθέα Μερκούρη για long Covid: Εάν δεν με προσέξω μια μέρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, υπάρχουν συμπτώματα κατάθλιψης
Η ηθοποιός και μοντέλο εξήγησε ότι έχει δυσκολία στην αναπνοή και αδυναμία να γυμναστεί
Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον long Covid περιέγραψε η Δωροθέα Μερκούρη, αποκαλύπτοντας πως βιώνει έντονη κόπωση και συμπτώματα κατάθλιψης, αν δεν φροντίσει τον εαυτό της.
Η ηθοποιός και μοντέλο που πριν από λίγες ημέρες ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, πως ταλαιπωρείται από long Covid, εξήγησε ότι έχει δυσκολία στην αναπνοή και αδυναμία να γυμναστεί. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, παραδέχτηκε ότι αντιμετωπίζει συμπτώματα κατάθλιψης, βρίσκει ωστόσο διέξοδο στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
Όπως είπε: «Εάν δεν με προσέξω μια μέρα, μπορεί να είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Μπορεί να μην μπορώ να παίρνω ανάσες, να κόβεται η ανάσα μου, να μην μπορώ να κάνω γυμναστική. Αυτό είναι που μου άφησε δυστυχώς ο long Covid. Υπάρχουν συμπτώματα κατάθλιψης και κάπως αναρωτιέσαι. Η θεραπεία μου είναι τα αδέσποτα αυτή τη στιγμή».
Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι ταλαιπωρείται από long Covid. Η Δωροθέα Μερκούρη περιέγραψε τα έντονα συμπτώματα που βιώνει καθημερινά, αναφέροντας ότι περνά μεγάλο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι, εξαντλημένη, με καταθλιπτική διάθεση, άρνηση για ζωή και συνεχή υπνηλία.
«Θέλω να σας πω για τον long Covid. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του long Covid. Συμπτώματα: Εξάντληση, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή και μια ατελείωτη νύστα. Δεν δίνω σημασία, ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει. Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για τη δουλειά μου και τα ζωάκια. Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια, διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά», έγραψε, εξηγώντας πως έχει αναγκαστεί να σταματήσει τη γυμναστική τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας προβλημάτων με την καρδιά της.
Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι ταλαιπωρείται από long Covid. Η Δωροθέα Μερκούρη περιέγραψε τα έντονα συμπτώματα που βιώνει καθημερινά, αναφέροντας ότι περνά μεγάλο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι, εξαντλημένη, με καταθλιπτική διάθεση, άρνηση για ζωή και συνεχή υπνηλία.
«Εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για ζωή»
«Θέλω να σας πω για τον long Covid. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του long Covid. Συμπτώματα: Εξάντληση, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή και μια ατελείωτη νύστα. Δεν δίνω σημασία, ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει. Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για τη δουλειά μου και τα ζωάκια. Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια, διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά», έγραψε, εξηγώντας πως έχει αναγκαστεί να σταματήσει τη γυμναστική τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας προβλημάτων με την καρδιά της.
