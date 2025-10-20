Ντέμι Μουρ: Η εμφάνισή της στο Academy Museum Gala με εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα
Ντέμι Μουρ: Η εμφάνισή της στο Academy Museum Gala με εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα
Η 62χρονη σταρ του Χόλιγουντ τράβηξε τα βλέμματα με μια μπορντό τουαλέτα Prada και διαμαντένια κοσμήματα
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Ντέμι Μουρ στο Academy Museum Gala 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον διαχρονικό της τίτλο ως μία από τις πιο κομψές γυναίκες του Χόλιγουντ.
Η 62χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μπορντό τουαλέτα του οίκου Prada, με βαθύ ντεκολτέ. Το φόρεμα συνδύαζε κλασική γραμμή με μοντέρνο σχεδιασμό, προσδίδοντας στην εμφάνισή της μια αίσθηση κλασικής χολιγουντιανής κομψότητας.
Η Ντέμι Μουρ συμπλήρωσε το σύνολό της με διαμαντένια κοσμήματα, τα οποία τόνιζαν το ρούχο της, χωρίς όμως να επισκιάζουν το φόρεμα. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα διακριτικό μακιγιάζ, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.
Σε ανάρτηση που έκανε η Μουρ τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, γράφοντας για τη διοργάνωση: «Μια όμορφη βραδιά με φίλους στο 5ο ετήσιο Gala του Academy Museum, γιορτάζοντας και τιμώντας τους φετινούς βραβευθέντες του, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Μπόουεν Γιανγκ, τον Γουόλτερ Σάλες και τον Μπρους Σπρίνγκστιν».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η 62χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μπορντό τουαλέτα του οίκου Prada, με βαθύ ντεκολτέ. Το φόρεμα συνδύαζε κλασική γραμμή με μοντέρνο σχεδιασμό, προσδίδοντας στην εμφάνισή της μια αίσθηση κλασικής χολιγουντιανής κομψότητας.
Η Ντέμι Μουρ συμπλήρωσε το σύνολό της με διαμαντένια κοσμήματα, τα οποία τόνιζαν το ρούχο της, χωρίς όμως να επισκιάζουν το φόρεμα. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα διακριτικό μακιγιάζ, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.
Σε ανάρτηση που έκανε η Μουρ τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, γράφοντας για τη διοργάνωση: «Μια όμορφη βραδιά με φίλους στο 5ο ετήσιο Gala του Academy Museum, γιορτάζοντας και τιμώντας τους φετινούς βραβευθέντες του, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Μπόουεν Γιανγκ, τον Γουόλτερ Σάλες και τον Μπρους Σπρίνγκστιν».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
@gma
#DemiMoore at the @Academy Museum gala ✨♬ original sound - Good Morning America
Φωτογραφίες: AFP
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα