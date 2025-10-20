Ντέμι Μουρ: Η εμφάνισή της στο Academy Museum Gala με εντυπωσιακή μακριά τουαλέτα

Ντέμι Μουρ στο Academy Museum Gala 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον διαχρονικό της τίτλο ως μία από τις πιο κομψές γυναίκες του Χόλιγουντ.

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ηΗ 62χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια μπορντό τουαλέτα του οίκου Prada, με βαθύ ντεκολτέ. Το φόρεμα συνδύαζε κλασική γραμμή με μοντέρνο σχεδιασμό, προσδίδοντας στην εμφάνισή της μια αίσθηση κλασικής χολιγουντιανής κομψότητας.Η Ντέμι Μουρ συμπλήρωσε το σύνολό της με διαμαντένια κοσμήματα, τα οποία τόνιζαν το ρούχο της, χωρίς όμως να επισκιάζουν το φόρεμα. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα διακριτικό μακιγιάζ, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κυματιστά.Σε ανάρτηση που έκανε η Μουρ τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, γράφοντας για τη διοργάνωση: «Μια όμορφη βραδιά με φίλους στο 5ο ετήσιο Gala του Academy Museum, γιορτάζοντας και τιμώντας τους φετινούς βραβευθέντες του, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Μπόουεν Γιανγκ, τον Γουόλτερ Σάλες και τον Μπρους Σπρίνγκστιν».