Η Ντέμι Μουρ έκανε ξανά την εμβληματική φράντζα της από την ταινία «Striptease»





Ντέμι Μουρ επαναφέροντας την εμβληματική της φράντζα από την ταινία «Striptease», που είχε πρωταγωνιστήσει το 1996 ως Έριν Γκραντ.

επανέφερε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά look

όταν υποδύθηκε μία πρώην βοηθό του FBI στο φιλμ.

Η Ντέμι Μουρ ως Έριν Γκραντ στο «Striptease»



Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Μπάρμπαρα Gucci στη νέα ταινία μικρού μήκους του οίκου Gucci, «The Tiger», που έκανε πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου, σε σκηνοθεσία της Χαλίνα Ρέιν και του Σπάικ Τζονζ.





Με ένα νέο look εμφανίστηκε ηΛόγω της νέας συνεργασίας της με τον οίκο Gucci, η ηθοποιόςαπό τη δεκαετία του ’90,«Φράντζα — τότε και τώρα. Ευχαριστώ τον οίκο Gucci που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ξανά τη φράντζα για πρώτη φορά από τις μέρες του "Striptease"», έγραψε η Μουρ σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με δύο φωτογραφίες.Στην πρώτη εικόνα, η Ντέμι Μουρ εμφανίζεται με ένα λευκό T-shirt, δείχνοντας τα μακριά μαλλιά της και συγκεκριμένα τη φράντζα της, ένα look που επιμελήθηκε ο hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος. Στο δεύτερο στιγμιότυπο, η Μουρ μοιράστηκε ένα κοντινό πορτρέτο της με σχεδόν ταυτόσημο χτένισμα από το «Striptease».