Αθηνά Μαξίμου για το διαζύγιο των γονιών της: Έπρεπε εγώ να τους «μεγαλώσω», δεν είχαν όρια
Αθηνά Μαξίμου για το διαζύγιο των γονιών της: Έπρεπε εγώ να τους «μεγαλώσω», δεν είχαν όρια
Δεν ήμουν ευχαριστημένη με τα πράγματα, αλλά δεν είχα και καμία ψευδαίσθηση ότι μπορεί αυτοί οι δυο άνθρωποι να είναι ξανά μαζί, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τα παιδικά της χρόνια, τη μοναξιά που βίωσε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με χωρισμένους γονείς, μίλησε η Αθηνά Μαξίμου. Η ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Cancel» όπου πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα, έδωσε συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία και τη διαφορετική, «χίπικη» όπως τη χαρακτήρισε, ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μεγάλωσε.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», δήλωσε αρχικά: «Ήμουν ένα παιδί πολύ μοναχικό. Είμαι και μοναχοπαίδι, χωρισμένων γονιών. Καλλιτέχνες οι γονείς μου. Η μητέρα μου διακοσμήτρια, ο πατέρας μου ζωγράφος. Γενικά ήταν ένα χίπικο σπίτι. Είχα να μεγαλώσω δυο γονείς. Είναι εξίσου δύσκολο με το να έχεις δυο πολύ αυστηρούς γονείς. Αυτό που με δυσκόλευε περισσότερο είναι το να μπορούν να έχουν όρια».
Δείτε το βίντεο
Η Αθηνά Μαξίμου τόνισε πως εκείνη αναγκάστηκε να είναι «πάρα πολύ σωστή», όπως είπε, και να θέτει κανόνες για τον εαυτό της, καθώς οι γονείς της δεν το έκαναν. «Αναγκαζόμουν επομένως να είμαι πάρα πολύ σωστή. Να βάζω όρια στον εαυτό μου. Επίσης, έπρεπε να αλλάζω σπίτια και το κάθε σπίτι είχε μια άλλη συνθήκη, άλλη νομοτέλεια, άλλες συνήθειες, οπότε και εγώ έπρεπε να προσαρμόζομαι κάθε φορά στο αντίστοιχο σπίτι. Δεν ήμουν ευχαριστημένη με τα πράγματα, αλλά δεν είχα και καμία ψευδαίσθηση ότι μπορεί αυτοί οι δυο άνθρωποι να είναι ξανά μαζί».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», δήλωσε αρχικά: «Ήμουν ένα παιδί πολύ μοναχικό. Είμαι και μοναχοπαίδι, χωρισμένων γονιών. Καλλιτέχνες οι γονείς μου. Η μητέρα μου διακοσμήτρια, ο πατέρας μου ζωγράφος. Γενικά ήταν ένα χίπικο σπίτι. Είχα να μεγαλώσω δυο γονείς. Είναι εξίσου δύσκολο με το να έχεις δυο πολύ αυστηρούς γονείς. Αυτό που με δυσκόλευε περισσότερο είναι το να μπορούν να έχουν όρια».
Δείτε το βίντεο
Η ίδια εξήγησε πως από πολύ μικρή ένιωθε πως έπρεπε η ίδια να επιβάλει όρια, σε μια οικογένεια όπου επικρατούσε ελευθερία χωρίς πλαίσιο. «Αυτό με δυσκόλευε, δεν μπορούσα να το διατυπώσω στην ηλικία των τριών και πέντε ετών και δέκα. Νομίζω αυτή ήταν η δυσκολία μου. Αισθανόμουν ότι δεν έχουν όρια, σαν δυο μικρά παιδιά, ό,τι τους ερχόταν θα το έκαναν. Νομίζω ότι δεν καταλάβαιναν ότι ένας άνθρωπος κάνει ό,τι του έρθει, αυτό έχει και κάποια συνέπεια. Πόσω μάλλον όταν έχεις και ένα παιδί».
Η Αθηνά Μαξίμου τόνισε πως εκείνη αναγκάστηκε να είναι «πάρα πολύ σωστή», όπως είπε, και να θέτει κανόνες για τον εαυτό της, καθώς οι γονείς της δεν το έκαναν. «Αναγκαζόμουν επομένως να είμαι πάρα πολύ σωστή. Να βάζω όρια στον εαυτό μου. Επίσης, έπρεπε να αλλάζω σπίτια και το κάθε σπίτι είχε μια άλλη συνθήκη, άλλη νομοτέλεια, άλλες συνήθειες, οπότε και εγώ έπρεπε να προσαρμόζομαι κάθε φορά στο αντίστοιχο σπίτι. Δεν ήμουν ευχαριστημένη με τα πράγματα, αλλά δεν είχα και καμία ψευδαίσθηση ότι μπορεί αυτοί οι δυο άνθρωποι να είναι ξανά μαζί».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα