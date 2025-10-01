Νίκος Κοκλώνης: Ουδέποτε υπήρξα αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, κάθε συναλλαγή της εταιρείας μου είναι πραγματική
«Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές, κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος», τονίζει ο τηλεοπτικός παραγωγός σε ανακοίνωσή του
Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σε ανακοίνωση σχετικά με την φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση των εικονικών τιμολογίων που ερευνά το «ελληνικό FBI» και αφορά στην εταιρεία BarkingWell, ιδιοκτησίας του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Κοκλώνης διαψεύδει «κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου».
«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα... Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος», τονίζει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης.
Επιπλέον, ο Νίκος Κοκλώνης καταλήγει λέγοντας ότι «εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου... θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή του:
«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»
Θυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, από την άρση τραπεζικού απορρήτου της «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» που ανήκει στον φερόμενο ως εγκέφαλο πρόεδρο του Αχαρναϊκού Άρη Ηλιάδη εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια πώλησης, ύψους 1.533.534,80 ευρώ, εκδοθέντα τον Απρίλιο 2025 προς την «BARKINGWELL MEDIA AE» του τηλεοπτικού παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο ο Ηλιάδης συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρείες που διαχειρίζεται ο Ηλιάδης, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.
