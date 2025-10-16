Νίκη Παλληκαράκη για το #metoo: Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση, μπορείς να βάλεις όρια στο θέατρο
Δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβη εις βάρος μας, είπε για τους ηθοποιούς
Για την πορεία της στο θέατρο αλλά και για το κίνημα #MeToo, το οποίο όπως τόνισε, άνοιξε σημαντικές συζητήσεις αλλά και προκάλεσε αντιδράσεις που δεν ήταν πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση μίλησε η Νίκη Παλληκαράκη.
Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το κύμα καταγγελιών στον χώρο του θεάματος. «Δεν είμαι σίγουρη, γιατί την περίοδο του εγκλεισμού, το να μπούμε στην αρένα και να αλληλοσπαραχθούμε, απλώς δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβη εις βάρος μας. Γιατί όταν δεν ανοίγει μύτη πουθενά αλλού, δεν ξέρω αν γίναμε για λίγο μόδα; Η βία κυριαρχεί γύρω μας, γίνεται χαμός και βγήκαμε εμείς», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η ίδια εξέφρασε, τέλος, την αισιοδοξία της για τη νέα γενιά καλλιτεχνών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να βάλεις όρια στο θέατρο. Η νοοτροπία μας αλλάζει. Χαίρομαι τα νέα παιδιά, γιατί επί της ουσίας αυτά αλλάζουν τα πράγματα».
Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του να μιλάμε τη στιγμή που συμβαίνει κάτι και όχι εκ των υστέρων, επισημαίνοντας τη δύναμη της προσωπικής στάσης και των ορίων: «Όχι, απλώς να μιλάνε, αλλά άμεσα εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε θέση, να βάζουμε όρια. Αυτό το “δεν κατάλαβα”, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση».
