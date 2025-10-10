Νίκη Παλληκαράκη: Ήταν συνειδητή επιλογή να μην κάνω παιδιά
Το θεωρώ σπουδαίο πράγμα να κάνει κανείς οικογένεια και παιδιά, αλλά δεν μου ήταν εύκολο, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το ζήτημα της μητρότητας σχολίασε η Νίκη Παλληκαράκη, δηλώντας πως ήταν συνειδητή η απόφασή της να μην αποκτήσει παιδί.
Η ηθοποιός εξήγησε πως οι γυναίκες συχνά αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν όταν επιλέγουν να μην γίνουν μητέρες, καθώς κατά τη γνώμη της η κοινωνία δεν αποδέχεται εύκολα την απόφαση αυτή και αντιμετωπίζει μια τέτοια επιλογή με προκατάληψη ή λύπηση.
Μιλώντας την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», η Νίκη Παλληκαράκη τόνισε ότι οι επιλογές της είναι πάντα καλά μελετημένες, και πως, αν και θεωρεί πολύ σημαντικό το να κάνει κάποιος οικογένεια, επέλεξε να μην αποκτήσει παιδιά λόγω δικών της τραυμάτων, τα οποία δεν ήθελε να μεταφέρει.
Όπως δήλωσε η ηθοποιός: «Ήταν συνειδητή επιλογή να μην κάνω παιδιά. Η γυναίκα πρέπει πάντα να απολογείται ειδικά γι’ αυτό το ζήτημα. Συνέχεια αισθάνομαι ότι κάποιος με κοιτάζει περίεργα και θέλει να απολογηθώ γι’ αυτήν την απόφαση. Μεγαλώνοντας με κοιτάνε και λένε "α, την καημένη, μήπως δεν μπορούσε; δεν ήθελε;". Δεν είναι εύκολα αποδεκτό. Η ιδιότητα της γυναίκας είναι στο γιατί δεν έκανε παιδί και πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτό. Γενικά οι αποφάσεις μου είναι μελετημένες από εμένα πάρα πολύ. Και επειδή το θεωρώ σπουδαίο πράγμα να κάνει κανείς οικογένεια και παιδιά, δεν μου ήταν εύκολο. Κουβαλούσα τραύματα που δεν ήθελα να ζήσουν τα παιδιά».
