Μίκης Θεοδωράκης: «Ένιωθα δέος, φοβόμουν να τον πλησιάσω γιατί μπορούσα να αντιληφθώ το μέγεθός του», είπε ο εγγονός του
Με τον παππού μου τον Βαγγέλη είχαμε κλασική σχέση, με τον παππού μου τον Μίκη ήταν άλλο πράγμα, πρόσθεσε
Για τη σχέση που είχε με τον παππού του, Μίκη Θεοδωράκη και τον τρόπο που βίωσε την παρουσία του μίλησε ο Άγγελος Θεοδωράκης. Ο μουσικός παραδέχτηκε πως από παιδί ένιωθε δέος απέναντι στον παππού του, αντιλαμβανόμενος το τεράστιο μέγεθος της προσωπικότητάς του, κάτι που έκανε τη σχέση τους διαφορετική από μια συνηθισμένη οικογενειακή σύνδεση.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως ενώ ο παππούς του ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, το όνομα και η φήμη του τον τρόμαζαν. «Ενώ μπορούσα να διακρίνω έναν πολύ γλυκό άνθρωπο με τεράστια καρδιά που είχε τόση αγάπη, εγώ ήθελα τον παππού μου, τον συγγενή παππού. Ένιωθα δέος και μπορεί λίγο φόβο. Φοβόμουν να τον πλησιάσω γιατί μπορούσα να αντιληφθώ το μέγεθός του. Με τον παππού μου τον Βαγγέλη είχαμε κλασική σχέση. Με τον παππού μου τον Μίκη ήταν άλλο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης πως μοιραζόταν με τον παππού του την ίδια ημερομηνία γενεθλίων, κάτι που είχε για εκείνον ιδιαίτερη σημασία. «Ήταν η σπέσιαλ ημέρα της χρονιάς για μένα. Στα κοινά γενέθλια σκεφτόμουν ότι θα με δούνε τόσοι άνθρωποι να φυσάω τούρτα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωθα καμάρι, υπερηφάνεια να σβήνω τούρτα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο», είπε συγκινημένος.
Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στη μουσική, ο Άγγελος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης εξήγησε ποιοι ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό του, επισημαίνοντας πως η στήριξη δεν προήλθε από τον παππού του, όχι όμως από έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά επειδή ο ίδιος δεν το είχε ζητήσει. «Στα πρώτα μου βήματα στη μουσική με στήριξαν η πρώην σύζυγός μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου. Δεν θεωρώ ότι με στήριξε ο παππούς αλλά όχι για να τον κατηγορήσω αλλά γιατί δεν του το ζήτησα ποτέ», ανέφερε.
Τέλος, μιλώντας για τη δική του οικογένεια και τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, υπογράμμισε πως έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας, βασισμένο στην αλληλοστήριξη και στη φιλία. «Μεγαλώνουμε μόνοι τα παιδιά μας, δεν τα κρατάει κάποιος άλλος. Όταν οι οικογένειες ενός ζευγαριού δεν μπορούν να συνυπάρξουν τότε το ζευγάρι λαμβάνει τα μέτρα του. Στην αρχή ήταν δύσκολος ο χωρισμός αλλά η Στεφανία είναι ο καλύτερός μου φίλος. Δεν θέλω να δώσω στα παιδιά μου την αγάπη που πήρα εγώ μικρός, θέλω να δώσω μία πιο απλή μορφή αγάπης», είπε.
