«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας»: Το σχόλιο του Νικήτα Τσακίρογλου για τα fake news ότι πέθανε η Χρυσούλα Διαβάτη
Η ψευδής είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού προήλθε από ανάρτηση της Καίτης Φίνου, την οποία στη συνέχεια διέγραψε - «Ζητώ χίλια συγγνώμη από την οικογένειά της για την αναστάτωση» δήλωσε
Μια ανάρτηση της Καίτης Φίνου, στην οποία ανέφερε λανθασμένα ότι η Χρυσούλα Διαβάτη πέθανε, προκάλεσε σύγχυση. Ο Νικήτας Τσακίρογλου θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια, διευκρίνισε ότι η σύζυγός του είναι εν ζωή, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ζούμε στην εποχή της ηλιθιότητας».
Η Καίτη Φίνου, όπως εξήγησε, μπέρδεψε τη Χρυσούλα Διαβάτη με την Άννα Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η ηθοποιός έσπευσε να αποχαιρετήσει τη συνάδελφό της με ανάρτηση στο Instagram, ωστόσο, αντιλαμβανόμενη το λάθος της, διέγραψε το σχετικό story, το οποίο εν τω μεταξύ είχε προκαλέσει αναστάτωση γύρω από την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη. Στη συνέχεια, προχώρησε σε ένα δεύτερο story ζητώντας συγγνώμη για τη σύγχυση.
Ο σύζυγός της ηθοποιού, Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εμφανώς ενοχλημένος, σχολίασε: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα, γελάω. Ο καθένας λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι για να υπάρχει. Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα».
Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία παραμένει στο σπίτι της έπειτα από τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο, ο ηθοποιός τόνισε: «Καλά είναι. Είναι μια κατάσταση χρόνια αυτή, που κάνουμε υπομονή και πιστεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και θα γίνει αυτή, γιατί ήδη έχουμε δείγματα».
Όπως είπε: «Ζητώ χίλια συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Διαβάτη. Επειδή έχω ιλίγγους με το αυχενικό μου, άνοιξα κάποια στιγμή τα μάτια μου και μπέρδεψα τη φωτογραφία, που είχε αναρτήσει ο Σπύρος Μπιμπίλας με την Άννα Κυριακού και είχα πάθει σοκ και είπα "έφυγε η γυναίκα". Έτσι, έκανα την ανάρτηση, χωρίς να διαβάσω κάτι άλλο. Μόλις είδα στην τηλεόραση για την Άννα Κυριακού, είπα "καλά, εγώ τι ανέβασα; Δύο συνάδελφοι έφυγαν σήμερα από τη ζωή;". Τρελάθηκα. Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, που μπορεί να αναστάτωσα».
Τους τελευταίους μήνες, η ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε αποκαλύψει ότι η Χρυσούλα Διαβάτη χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις φορές, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο σπίτι τους.
Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Πρωινό», ο ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη φάση που βιώνει στη συζυγική του ζωή. «Είμαι σε μία δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος, έχει ένα αυτοάνοσο. Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, τη βαθιά πίστη και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα. Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα, είναι κλινήρης. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό. Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο», είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Η συγγνώμη της Καίτης ΦίνουΑπό τη μεριά της η Καίτη Φίνου έκανε δηλώσεις στην ίδια εκπομπή, εξηγώντας πώς μπέρδεψε τα ονόματα των δύο ηθοποιών και προχώρησε στη λάθος ανάρτηση, λέγοντας πως ζαλιζόταν λόγω του αυχενικού που την ταλαιπωρεί. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Χρυσούλας Διαβάτη, αλλά και από τους θαυμαστές της.
Η περιπέτεια υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη και το αυτοάνοσοΚλινήρης παραμένει η Χρυσούλα Διαβάτη, όπως αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου, σημειώνοντας πως η σύζυγός του δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μετά τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο. Ο ίδιος στέκεται στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, δηλώνοντας ότι της εκφράζει διαρκώς την αγάπη του.
Σε δηλώσεις του, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός αποκάλυψε περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφερε, η περιπέτεια της συζύγου του προέκυψε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση: «Είμαι καλά, αλλά πολύ φορτωμένος και προβληματισμένος με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, τόσο ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο θέατρο και την τηλεόραση. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, την έχουμε στο σπίτι και υπάρχει μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δυστυχώς, δεν μπορεί πια να με φροντίσει εκείνη. Μου λείπει η καθημερινότητά μας, αλλά δεν παραπονιέμαι, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον».
