«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας»: Το σχόλιο του Νικήτα Τσακίρογλου για τα fake news ότι πέθανε η Χρυσούλα Διαβάτη

Σε δηλώσεις του, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός αποκάλυψε περισσότερα για την κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφερε, η περιπέτεια της συζύγου του προέκυψε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση: «Είμαι καλά, αλλά πολύ φορτωμένος και προβληματισμένος με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, τόσο ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο θέατρο και την τηλεόραση. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, την έχουμε στο σπίτι και υπάρχει μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δυστυχώς, δεν μπορεί πια να με φροντίσει εκείνη. Μου λείπει η καθημερινότητά μας, αλλά δεν παραπονιέμαι, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον».