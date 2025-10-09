Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Είναι κλινήρης, τώρα της λέω πολύ περισσότερο το σ’ αγαπώ
Πιστεύω ότι σύντομα θα το ξεπεράσει, είπε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του μετά τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο
Κλινήρης ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου ότι είναι η Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις του δεν κυκλοφορεί, μετά τη διάγνωσή της με αυτοάνοσο. Ο ηθοποιός τη στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, λέγοντάς της, όπως είπε ο ίδιος, συνεχώς ότι την αγαπάει.
Τους τελευταίους μήνες, η ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την υγεία της. Ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε κάνει γνωστό ότι η Χρυσούλα Διαβάτη είχε νοσηλευτεί τρεις φορές το περασμένο διάστημα, ενώ πλέον βρίσκεται στο σπίτι τους.
Μέσα από νέες δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, εξομολογήθηκε ότι περνά μια δύσκολη φάση στη συζυγική του ζωή.
«Είμαι σε μία δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος έχει ένα αυτοάνοσο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βαθιά πίστη, και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα. Δεν κυκλοφορεί η Χρυσούλα, είναι κλινήρης. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό. Την έχω αγαπήσει και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο» είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε ότι προσπαθεί να δείχνει καθημερινά στη Χρυσούλα Διαβάτη την αγάπη και το ενδιαφέρον του: «Τώρα που βρίσκεται σε αυτή τη φάση, τη φιλάω κάθε λίγο, την αγκαλιάζω κάθε λίγο και τώρα της λέω πολύ περισσότερο το σ’ αγαπώ. Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο σαν σύζυγος, αλλά και σαν άνθρωπος, είναι δοτική».
Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου την Τρίτη 7 Οκτωβρίου μέσα από το «Happy Day». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αισθάνεται κουρασμένος και ιδιαίτερα προβληματισμένος από την αιφνίδια περιπέτεια υγείας της συζύγου του, η οποία, όπως είπε, προέκυψε ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.
«Είμαι καλά, αλλά πολύ φορτωμένος και προβληματισμένος με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, τόσο ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε, θα μπορέσει να επιστρέψει ξανά στο θέατρο και την τηλεόραση. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, την έχουμε στο σπίτι και υπάρχει μια γυναίκα που τη φροντίζει. Δυστυχώς, δεν μπορεί πια να με φροντίσει εκείνη. Μου λείπει η καθημερινότητά μας, αλλά δεν παραπονιέμαι, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Αναφερόμενος στην ασθένεια της ηθοποιού, εξήγησε: «Αυτά δεν σε ρωτάνε. Κάποια στιγμή, ανέλπιστα και απότομα, συνέβη αυτό που της συνέβη. Η Χρυσούλα δεν είχε κάτι που να προειδοποιεί για την κατάσταση. Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν. Φαίνεται ότι η επιστήμη σε τέτοια ζητήματα ακόμα δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει».
Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο για το αυτοάνοσο
