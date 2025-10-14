Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: Είμαι πολύ καλά τώρα





Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ». επεκταθεί περισσότερο στο θέμα.Στις 31 Αυγούστου, η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη . Η Ζόζεφιν την είχε αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας πόσο δεμένη σχέση είχαν.Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ».



Ήσουν η δεύτερη μαμά μου, μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η

ανεβάζοντας μέσω Instagram story μια κοινή τους φωτογραφία.

Η είδηση για τον θάνατο της 91χρονης γυναίκας έγινε γνωστή την Κυριακή 31 Αυγούστου, όταν η γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία του Πόρτο Ράφτη. Η κυρία Ειρήνη βρισκόταν στη θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ξαφνικά. Η απότομη αλλαγή του καιρού προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία δεν κατάφερε να αντισταθεί στα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών για περισσότερο από είκοσι λεπτά, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.