Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: Είμαι πολύ καλά τώρα
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: Είμαι πολύ καλά τώρα
Η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε στις 31 Αυγούστου σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη
Ενάμιση μήνα μετά τον ξαφνικό θάνατο της γιαγιάς της, η Ζόζεφιν δήλωσε πως είναι καλά, χωρίς ωστόσο να θέλει να επεκταθεί περισσότερο στο θέμα.
Στις 31 Αυγούστου, η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Η Ζόζεφιν την είχε αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας πόσο δεμένη σχέση είχαν.
Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ».
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η Ζόζεφιν αποχαιρέτησε τη γιαγιά της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας μέσω Instagram story μια κοινή τους φωτογραφία. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η 91χρονη γυναίκα ήταν για εκείνη σαν δεύτερη μητέρα, καθώς μεγάλωσε κοντά της.
Στην ανάρτηση, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γιαγιάς της, αλλά και την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που μοιράστηκαν. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα» και πρόσθεσε στο τέλος: «Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».
Δείτε την ανάρτησή της
Η είδηση για τον θάνατο της 91χρονης γυναίκας έγινε γνωστή την Κυριακή 31 Αυγούστου, όταν η γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία του Πόρτο Ράφτη. Η κυρία Ειρήνη βρισκόταν στη θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ξαφνικά. Η απότομη αλλαγή του καιρού προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία δεν κατάφερε να αντισταθεί στα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών για περισσότερο από είκοσι λεπτά, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Στις 31 Αυγούστου, η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Η Ζόζεφιν την είχε αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας πόσο δεμένη σχέση είχαν.
Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ».
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η Ζόζεφιν αποχαιρέτησε τη γιαγιά της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας μέσω Instagram story μια κοινή τους φωτογραφία. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η 91χρονη γυναίκα ήταν για εκείνη σαν δεύτερη μητέρα, καθώς μεγάλωσε κοντά της.
Ήσουν η δεύτερη μαμά μου, μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου
Στην ανάρτηση, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γιαγιάς της, αλλά και την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που μοιράστηκαν. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα» και πρόσθεσε στο τέλος: «Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».
Δείτε την ανάρτησή της
Η είδηση για τον θάνατο της 91χρονης γυναίκας έγινε γνωστή την Κυριακή 31 Αυγούστου, όταν η γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία του Πόρτο Ράφτη. Η κυρία Ειρήνη βρισκόταν στη θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ξαφνικά. Η απότομη αλλαγή του καιρού προκάλεσε πανικό στην ηλικιωμένη, η οποία δεν κατάφερε να αντισταθεί στα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των διασωστών για περισσότερο από είκοσι λεπτά, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ στη Διακήρυξη της Γάζας σε ένα one man show - Τα σχόλια του προς τους ηγέτες και οι αιχμηρές ατάκες
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Ο Τραμπ στη Διακήρυξη της Γάζας σε ένα one man show - Τα σχόλια του προς τους ηγέτες και οι αιχμηρές ατάκες
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα