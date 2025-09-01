Την έριξε κάτω το κύμα, το είχε πάθει άλλες δύο φορές, δήλωσε γειτόνισσα για τον πνιγμό της γιαγιάς της Ζόζεφιν
Την έριξε κάτω το κύμα, το είχε πάθει άλλες δύο φορές, δήλωσε γειτόνισσα για τον πνιγμό της γιαγιάς της Ζόζεφιν
Η 91χρονη κυρία Ειρήνη πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη - Τι δηλώνει ο ναυαγοσώστης της διπλανής παραλίας που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες
Στην απότομη αλλαγή του καιρού απέδωσε μία γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν τον πνιγμό της 91χρονης γυναίκας, αναφέροντας πώς την παρέσυραν τα κύματα, ενώ όπως είπε κάτι αντίστοιχο παραλίγο να συμβεί και στο παρελθόν.
Η κυρία Ειρήνη έχασε τη ζωή της την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη, καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα, όταν ο καιρός άλλαξε απότομα. Η ξαφνική επιδείνωση της προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή.
Η γειτόνισσα της γιαγιάς της τραγουδίστριας μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και μετέφερε πώς έζησε εκείνη τον πνιγμό της γυναίκας: «Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες 2 φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε».
Δείτε το βίντεο
Δηλώσεις έκανε και ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στη διπλανή παραλία και μετέβη αμέσως στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες: «Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 - 35 λεπτά. Νομίζω στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αλλά δυστυχώς, παρ' όλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει», είπε.
Η κυρία Ειρήνη έχασε τη ζωή της την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη, καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα, όταν ο καιρός άλλαξε απότομα. Η ξαφνική επιδείνωση της προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή.
Η γειτόνισσα της γιαγιάς της τραγουδίστριας μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και μετέφερε πώς έζησε εκείνη τον πνιγμό της γυναίκας: «Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες 2 φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε».
Δείτε το βίντεο
Δηλώσεις έκανε και ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στη διπλανή παραλία και μετέβη αμέσως στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες: «Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 - 35 λεπτά. Νομίζω στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αλλά δυστυχώς, παρ' όλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει», είπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα