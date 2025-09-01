Την έριξε κάτω το κύμα, το είχε πάθει άλλες δύο φορές, δήλωσε γειτόνισσα για τον πνιγμό της γιαγιάς της Ζόζεφιν





Δηλώσεις έκανε και ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στη διπλανή παραλία και μετέβη αμέσως στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες: « Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 - 35 λεπτά. Νομίζω στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αλλά δυστυχώς, παρ' όλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει », είπε.





Στην απότομη αλλαγή του καιρού απέδωσε μία γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν τον πνιγμό της 91χρονης γυναίκας, αναφέροντας πώς την παρέσυραν τα κύματα, ενώ όπως είπε κάτι αντίστοιχο παραλίγο να συμβεί και στο παρελθόν.Η κυρία Ειρήνη έχασε τη ζωή της την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη , καθώς κολυμπούσε στη θάλασσα, όταν ο καιρός άλλαξε απότομα. Η ξαφνική επιδείνωση της προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τα κύματα και να επιστρέψει στην ακτή. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το νερό και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή.Η γειτόνισσα της γιαγιάς της τραγουδίστριας μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και μετέφερε πώς έζησε εκείνη τον πνιγμό της γυναίκας: «Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες 2 φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε».